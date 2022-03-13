無懼地緣政治與貨幣政策轉向　大好友料美股年內彈20%｜伽羅華

俄烏戰事進入第三周，最新戰況顯示俄國已落下風，儘管美股表現仍然受壓，但市場避險氛圍已逐步消弭，恐慌指數VIX由高位38.94降至30.75，布蘭特期油由130美元回軟至110美元，究竟俄烏戰事會否帶來好消息，還是聯儲局主席鮑威爾於本周三議息會議派定心丸？這將是3月市況能否轉勢的關鍵。

道指周五收報32,944點，跌0.7%，納指收12,843點，跌2.2%，標指收4,204點，跌1.3%。全周計，道指跌2%，連續第五周下跌，納指及標指分別跌3.5%及2.9%，連跌兩周。

全球股市受到重創，治療投資者心靈創傷的良方莫如傾聽好友的言論，姑勿論是否成真，都可以憧憬一下明天股市會更好，說不定連荷包的創傷都可以修補。

美股大好友、Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee上周指出，今年美股開局非常糟糕，但面對地緣政治風險及聯儲局的鷹派立場，他有信心今年剩下時間美股將反彈兩成，他給出的理由是，現時標指預測市盈率的中位數僅16.5倍，疫情前2019年底時為20倍，所以他認為現在是入市良機。

美國民情改善，總統拜登加大對俄國制裁力度。（資料圖片）

美國民意轉向 拜登放膽瘋狂制俄

隨着俄烏戰事膠著，一般估計最快下月中俄國經濟崩盤，如果問誰人最希望俄烏戰事持續，相信不少人會不假思索說是美國總統拜登，他在3月1日發表國情咨文演講後，民調顯示他的支持率由前一周的39%大升8個百分點至47%，美國民情由原來擔心拜登缺乏處理政經危機的能力，已180度轉變為寧願忍受高油價高通脹，都希望以制裁作為懲罰俄國入侵烏克蘭的手段，這樣令拜登殺得性起，立心對俄大幹一場。

拜登對俄的最新制裁是宣布對取消對俄國的「最惠國待遇」，並增加從俄進口商品的關稅，有關法案預計最快本周在國會參眾兩院進行投票。隨着歐美各國持續增加對俄國制裁的力度，希望以此迫使俄國停火，俄國迄今已受到5,532項制裁，大幅跑贏伊朗的3,616項和敘利亞的2,608項，成為全球面對最嚴重制裁的國家。

在眾多制裁措施中，拜登於3月8日將制裁俄國的範圍擴大至能源領域，制裁俄油被俄國總統普京視為等同對俄宣戰，但俄國對此已難有效反擊，英國隨即加入，宣布今年底前停止進口俄油，但不會禁止進口俄羅斯天然氣，同樣非常倚賴俄氣的德國也不會跟進，相信大部分歐洲國家一時間也難從中東及澳洲尋找俄氣的完全替代品，只能逐步減輕對俄氣的依賴。

歐盟計劃大幅削減來自俄國天然氣的供應，料會將目光落入亞太地區生產的天然氣。（資料圖片）

歐盟今年削俄氣三分二 與亞洲國家爭搶LNG

歐盟上周宣布，今年將大幅削減俄氣進口的三分二，並會遠遠早於2030年（或於2027年）結束對俄氣供應的依賴。現時歐盟約有四成天然氣進口自俄國，為了填補供應真空，從美國、澳洲和卡塔爾以海運過來的液化天然氣（LNG）看來是唯一選擇，但這便需要與全球其他地區、尤其是亞洲國家爭奪天然氣。

據彭博社分析稱，歐盟向外尋求的LNG幾乎相當於市場上第三大買家南韓一年的交付量，勢必引發歐亞爭奪現貨液化天然氣，而且全球約65％的LNG供應與長期合約綑綁，將這些天然氣轉售予歐洲，供應商要付出高昂的違約罰款，意味搶貴後的成本將轉嫁歐洲用家，全球氣價無可避免被搶高至天價。

全球各國除了為減低倚賴俄國油氣而大費周章外，俄國遭史上最嚴峻的制裁的同時，俄股停市，俄債瀕臨違約，都令國際投資者面臨數十億美元的潛在虧損，能源危機疊加俄債違約，就仿如將70年代石油禁運及98年亞洲金融風暴結合成的「完美風暴」，是否令人毛骨悚然。

高盛估計，外國人持有價值約700億美元的俄羅斯政府債券，另Brookings Institution今年2月的報告稱，外國人擁有的價值約2,000億美元的俄股，其中680億美元為美國投資者持有，如今這些股債價值應跌至面值一成以下。

港股在本周或上演2萬點攻防戰。（資料圖片）

港股上演兩萬點攻防

除俄國金融市場全面崩盤外，歐美金融機構亦是今次俄烏危機的重災區，法國興業銀行截至去年底，對俄風險敞口約180億歐元，花旗銀行的總敞口約近100億美元，意國第二大銀行Unicredit要為對俄風險敞口最多撇帳80億美元，法巴銀行與德意志銀行的風險敞口同樣是30億美元，至於資產管理巨頭Pimco則可能要面臨26億美元損失。

過去一周，跌至一年低位的歐股反而有所反彈，主要憧憬俄烏和談露出曙光，德股升4.1%，英股升1.7%，上周輪到亞股跑輸大市，日股跌3.2%，星股升0.7%，台股跌2.7%，最不爭氣的是港股，全周跌6.2%，表現全球最傷，本周能否守住兩萬點大關要拭目以待。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。