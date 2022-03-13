LME取消鎳交易惹爭議　母企港交所「錢途」又如何｜鄭昆侖

毫無疑問，在近幾個星期以來環球股市繼續波動。俄國在烏克蘭的軍事入侵行動似乎沒有太大的進展。由於行軍打仗涉及大量人力物力，因此一旦戰事拖下去對於進攻方俄國來說沒有太大的好處。同時，儘管交戰雙方進行了幾輪的會談，但是至今為止仍未達成太多的共識。換言之，西方陣營針對俄國的經濟制裁措施偏向嚴厲，而且近期由中東盟友借調兵力的俄方亦沒有撤軍的徵象。

歐洲大陸有多家上市公司（包括銀行、能源、零售、高科技設備、食品）開始要「去俄羅斯化」，因此相關股價自從開戰以來（2月24日）便明顯向下。即使是看似沒有太大關連的中港股市（包括在美國上市中概股）也似乎難以獨善其身。由於市場再次關注ADR退市因素，不少在港美兩地交易的中概科技股繼續「尋底」。另外，來自俄國的供應因大減亦容易高多類商品價格。上周最「Juicy」的應該是在LME上演的鎳（Nickel）挾空倉（Short Squeeze）事件。

上周初鎳價在LME爆升，LME罕有地於周二宣布停止鎳期貨買賣及取消當日的交易。（祺料圖片）

貨源歸邊再挾空倉 鎳市「爆升」

2月23日，鎳價仍是24,396美元一噸，而且價格在3月7日升至48,078美元水平。至於3月8日發生「挾空倉」的一日，全日的交易價格範圍在81,051至86,791美元左右。

鎳的用途在於煉鋼、鑄造錢幣、以至生產電池。在西方陣營實施「全方位封殺」多家俄企之後，全球的鎳供應量亦呈現下降的勢頭。俄羅斯的鎳資源企業Norilsk Nickel在上年涉全球供應量的14%左右。

因此，市場擔心市場出現供不應求亦是合理的。再者，市場「遭搾乾」的原因包括有幾家歐資商品企業疑似在倉庫內囤貨，亦導致市場貨源「超Dry」。

有人估計英瑞商品巨頭嘉能可（Glencore）可能是囤貨的其中一員。除了生產銅（Copper）、鋅（Zinc）、鎳等商品之外，Glencore亦是一個商品市場的物流倉儲以至炒賣（Trading）的「大玩家」。至於在英國上市的Glencore股票（美股：GLEN），年初至今累積上升31%至5.10英鎊。

有贏家自然有人要蝕錢。中資商品企業青山控股應該沽空了不少鎳的期貨。坊間估計青山控股沽空了200,000噸鎳期貨，所涉的價格為20,000美元。

港交所為LME母企，前者近期股價出現較明顯跌幅。（資料圖片）

LME的母企港交所（0388）： 醜婦終須見家翁乎？

LME隨即宣佈暫停了鎳產品的交易，亦宣佈取消3月8日的交易活動。LME是次的做法引起爭議性。不少交易商認為停市是可以理解的，但是將全日的交易全部取消亦有可能在「趕客」。

至於LME的大股東港交所（0388），前景未必太過順利。儘管港交所的管理層一直在暗示IPO上市活動仍有「錢途」，但是市場未必太認同。事實上，港股的大市成交一直在收縮，而且IPO上市活動自從2021年第3季起進入「寒冬」時期。

就舉「恒指領跌股」阿里巴巴（9988）為例，股價已跌至90.8港元的水平。在2020年10月23日, 股價當時為298港元。至於在美國上市的滴滴（美股：DIDI），已從2021年7月2日的15.53美元大跌至1.89美元的水平。即使他日滴滴回歸港股上市，相信投資者的興趣未必太大。

港交所的現價為346.6港元。值得留意，股價自從2月中才出現比較上明顯的跌勢。在2月21日或之前，股價一直企穩在430港元之上。2021年港交所的股價表現比較上平穩（儘管港股的情況正在轉弱），亦給予投資者一種「表面上很太平」的形象。是否真正的太平，不是管理層又或者是股評人說了便是。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。