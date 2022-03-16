長建去年多賺3%至約75.2億元　末期息1.81元

長江基建（1038）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為75.15億元，按年增加3%。若撇除英國業務在2020及2021年的非現金遞延稅項相關支出，以及在2020年出售Portugal Renewable Energy錄得收益，調整後股東應佔溢利增加22%。

公司指出派末期息1.81元，連同已派發的中期息69仙，全年派息2.5元，為連續25年增加股息。

長基指出去年環球基建業務組合營運表現理想，其中受監管項目在規管制度保障下提供可預期之穩定回報；而非受監管業務基於營運模式及獲長期合約保障收入，亦大致免於市場波動影響。因應 2019 冠狀病毒疫情，集團環球業務均採取嚴格措施，以確保同事及客戶健康安全，並持續提供可靠的民生必需服務。

至去年手頭現金81億元

長建表示截至去年12月底，持有現金81億元，負債淨額對總資本淨額比率為14.7%。雄厚的財務基礎令集團可靈巧應對巿況逆轉，同時把握與時湧現的增長及擴展機遇。

長建指出，憑藉雄厚財務實力，正處於有利位置進行符合投資策略及條件的收購，加上可繼續夥拍同為長江集團成員之長江實業及電能實業，更添把握新機遇的策略性優勢。

長江基建乃大型環球企業之一，在基建業界享負盛名。集團提供優質服務及提升營運效率之往績昭著。隨著集團在不同行業及市場作多元化發展，現有業務相互產生協同效應的機會亦與日俱增。當中多項業務在對抗氣候變化及減碳議題上擔當重要角色，旨在把握能源轉型及減少碳排放帶來的增長機會，從而在業務營運中致力為綠色世界作出貢獻。