長建斥90億元回購1.31億股　每股回購價68.9元　今日收報48.4元

今日為平安夜，長和系動作頻頻。長江基建（1038）今日回購1.31億股，佔公司已發行股本4.94%。

回購作價為8.8378美元，折合約68.9元，合共涉及資金為11.58億元（約90.3億元）。以今日收市價48.4元計算。

翻查資料顯示， 2016年2月發行人OVPH Limited向長建認購1.31億新股，認購價為71.1302元，涉資12億美元（約93.23億元）。該批新股佔公司擴大後已發行股本4.94%。

當時公司亦指出與發行人及聯席牽頭經辦人訂立證券認購協議，發行人同意發行證券及各聯席牽頭經辦人，已各自而非共同同意認購及支付或促使認購及支付證券，該批發行證券總額為12億美元。該批證券年利率為5.875厘。由於證券並無到期日，因此發行人可選擇向持有人發出不少30日，但不多於60日通知以贖回證券。

長建當時又指出與發行人訂立掉期協議，當掉期協議於證券發行日生效，公司須向發行人支付發行人證券支付的款項。掉期協議條款之一，為長建向發行人支付到期款項，以解除其根據證券之條款及條件付款責任，前提為倘若該付款責任乃因發行人之選擇權或酌情權決定而產生。

長建當時亦指出在具有證券擔保情況下，發行人能夠以較低分派利率發行證券，公司根據掉期協議及擔保契據之付款責任亦將較低，可降低公司付款責任總額。