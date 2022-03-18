保就業2022｜黃元山倡行業範疇要更廣　審查不能過份繁複

政府今日（18日） 宣布再次推出保就業計劃，預計110萬至130萬名打工仔可以受惠，涉260億至310億元開支。

立法會議員黃元山表示支持，指政府終於回應其倡議，希望藉此支援水深火熱的企業及打工仔。他大致認同今期保就業計劃更精準支援中小企和一般打工仔，但認為行業範疇需要更廣，不一定只集中於受社交隔離措施影響的行業；因為不同行業的運作互相緊扣，在疫情帶來的經濟寒風下，不同行業都因而受衝擊，建議剔除的行業時要謹慎。原則應該是涵蓋越多中小企和一般打工仔越好，希望政府盡快公布執行細節，快、狠、準地落實。

黃元山促請政府致力平衡精準程度及發放速度，既令公帑集中支援最有需要的中小企和一般打工仔，「要做到準確灌溉，唔係一味追求雨露均霑」；但審查亦不能過份繁複，以免由「及時雨」變成「過時雨」。

他重申，紓困措施只能解燃眉之急，長遠而言，政府應設復常路線圖，訂明何時、如何做、和具體接種率的目標（無論是第一針或是第三針，或是指定群體如長者等），配以其他的防疫措施，實現分階段動態清零，以逐步放寬社交距離措施，以及盡早與內地以至國際通關，使本港經濟重拾活力。

而因應接種疫苗至關重要，黃元山建議政府應多管齊下提供誘因鼓勵市民盡早接種，例如把第二部分的消費券與「疫苗通行證」掛鈎、為新接種第一劑疫苗的市民提供額外的現金鼓勵，或提供其他財政誘因鼓勵長者接種疫苗。