保就業2022｜黃傑龍讚好消息　料政府放寬限聚　否則應推破產保障

第五波疫情肆虐，影響不少企業的日常營運。其中，叙福樓集團於上月公布，決定由2月28日起暫停旗下所有餐廳的營運，其後於本月初開始極有限度逐漸恢復外賣供應。為幫助受疫情影響的企業，政府今早（18日）公布新一輪保就業計劃詳情，將向受第五波疫情影響的僱主，補貼僱員5月至7月的薪金，每名月薪低於3萬元的僱員，可劃一補貼8,000元。



叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍表示，形容為3個月以來首次聽到的好消息，更比喻為漆黑環境中的一點光。他預料，政府將於5月前逐步放寬餐飲業的限制，如禁晚市堂食、兩人一枱等，否則應推出「破產保障計劃」。至於將向政府申請多少名僱員，他透露「原則上全部申請，唔會忍住手。」



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黃傑龍形容保就業為漆黑中的一點光︰3個月以來首次聽到嘅好消息

叙福樓集團旗下的牛角連鎖店深受市民歡迎，惟受疫情影響宣布暫停營業。黃傑龍對政府推出保就業計劃，表示歡迎及感到開心，更形容為「3個月以來首次聽到嘅好消息」。他指，第五波疫情以來失去方向感，保就業為漆黑中的一點光，「過去就好似喺今朝嘅大霧入面航行，完全睇唔清向前定向後行，做生意完全冇希望。」

雖然企業於下月申請保就業後，距離政府派發補助仍有一段時間，但他認為已足夠成為動力，咬緊牙關捱下去。他解釋，若政府維持社交距離措施，食肆難以繼續經營，保就業的作用則毫無用處，因僱主寧願不接受補貼，選擇停業以減少損失，「咁我哋人數咪照寫零囉。」

視乎政府公布的細節 原則上申請所有僱員保就業

黃又指，集團旗下約1/3的餐廳已恢復營業，強調企業目的為做生意，沒理由希望長期停業。他指，鄰近地區如日本、南韓等國，雖然疫情仍然高企，但為整體利益亦努力放寬商業運作。因此他直言，政府下月宣布明確的復常路線圖，對商界未來復業至關重要，商界將按照防疫措施調整策略。他更預料，政府將於5月前逐步放寬餐飲業的限制，如禁晚市堂食、兩人一枱等，否則應推出「破產保障計劃」。

問到若政府稍後放寬餐飲業的限制，將向政府申請補貼多少名僱員。黃則表示，視乎詳情及細節，但因措施為受影響的企業而設，因此為了讓更多僱員受惠，「原則上全部申請，唔會忍住手。」但他補充指，不排除有其他企業，或無法捱至5月而放棄申請補貼。

批評保就業參考2020年數據作申請人數上限不合理

黃亦提到，僱主提出申請的僱員人數，將參考2020年數據設上限，不能超過指定上限，批評該項細節並不合理。他解釋，兩年的時間足以讓生意出現波動，部分企業或結業，或逆市擴充規模；同時兩年前面對的第二波疫情，與現時亦存有本質上的差異。

因此黃建議政府，應以企業第五波前的經營狀況，即2021年10月至12月作參考，並以上一次做法讓僱主填表申請，由強積金公司提供資料作核對，則公平及合理。不過他亦指，政府部門已計劃與餐飲業開會商討，屆時將向當局提出意見。

其後，他於Facebook發帖文指出﹕「幾個月來第一次聽到好消息, 有「保就業」點都對飲食業頂下去有幫助，雖然只係得三個月唔係2020的六個月。」

黃家和籲取消禁晚市堂食

香港餐飲聯業協會會長黃家和，亦支持政府的保就業計劃，認為可減輕企業發放薪金的負擔，員工亦無須再擔心失去工作。他亦指，現時堂食的人數寥寥可數，食肆在欠缺利潤的情況下，現金流不足以出糧，故呼籲政府放寬人數上限，及取消禁晚市堂食，「開到夜晚10點已經有唔少幫助。」