TVB去年虧損擴大至6.5億不派息　稱黃金時段收視率達24點

電視廣播（0511）公布，去年虧損進一步擴大至6.47億元，2020年則虧損2.8億元，每股虧損1.48元，不派息。

期內，收入按年增至28.99億元，按年升6％，主要因為本港電視廣播業務持續恢復，及2021年8月底收購士多後，所貢獻的新電子商貿收入所致；廣告收入增長，與香港電視廣播業務相關收入按年增13％，至12.25億元。

至於電子商貿業務錄得逾7倍增長，指收購士多後，帶動相關收入由2,900萬元，增至 2.38億元；自加盟無綫電視集團以來，士多的商品交易總值持續攀升，去年下半年升幅達到46%；myTV SUPER OTT串流業務錄得3.67億收入，按年少一成；內地業務收入亦跌一成，主要是由於疫情影響製作進度，導致聯合製作收入減少所致，其中與內地聯合製作收入按年減少39％；海外發行收入減少一成二。

總營運成本升14％

總營運成本亦上升一成四，主要因為持續投資於內容製作、人才培育及資源投放，並自去年8月底開始將士多集團的營運成本綜合入帳所致。

公司指，去年黃金時段的收視率共錄得24 點，佔觀眾份額的 77%；今年本港爆發第五波疫情，短期而言本港市場前景再度蒙上陰霾，公司將會繼續執行三大主要領域的長期策略，包括在傳統電視及新數碼媒體的各個頻道分銷優質內容；透過內容及電子商貿增加直接觸達觀眾及消費者的接觸點；及進一步於中國內地善用品牌、內容及藝人。

公司又指，廣告銷售於2022年初曾呈向好勢頭，但因第五波疫情，廣告客戶態度轉為審慎，導致2月及3月廣告銷售增長明顯緩和。一旦防疫措施逐漸地放寬，預期第二季度將恢復增長。