李小加旗下滴灌通籌7000萬美元　維港投資及鄭志剛等有份參與

由港交所（0388）前行政總裁李小加等人創立﹑連接全球資本與內地小微經濟的創新金融平台滴灌通，宣布完成7,000萬美元的B輪融資，其中紅杉中國繼A輪融資後再次投資，又指出農銀國際﹑維港投資﹑新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛﹑莊士資本及聯想創投等機構，為本輪融資的新投資者。

滴灌通指出本輪融資獲超額認購，亦讓滴灌通自成立以來，融資總額達到1.2億美元，又指出本輪融資進一步去實現其初心及願景，以嶄新投資範式及資產類別建立一個更具包容性的金融市場。

已投資逾百家內地小微門店

滴灌通又指出，自去年成立以來，已達成多個里程碑，包括公司團隊已擴展至近百人，同時在內地已投資逾百家小微門店，行業涉及零售﹑餐飲﹑服務及文化這4大領域。同時已建立起一個逾百家節點企業，且不斷擴張業務的業務拓展網絡。在今年初更成立滴灌通中國基金，並開始引入全球專業投資者，共同參與中國小微經濟這個藍海市場。

作為創始人兼主席的李小加指出，對引入一眾領先的戰略及機構投資者感到高興，亦期待與他們合作，為滴灌通實現接連全球資本及中國小微經濟的企業使命。

另一位創始人﹑副主席張高波則指出，對滴灌通未來發展感到興奮，又指出滴灌通會積極開發金融科技及建立市場基礎設施，協助小微企業健康成長，賦能勞動創業者及為社會創造更多價值。