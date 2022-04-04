首季新股數目減半　料次季回升　籲以現金參與｜聶振邦

剛過去的2022年首季，新股市場以「慘淡」來形容亦不為過，單以數量而言，1至3月相對上市新股有4、3和9隻，合共16隻，而於2021年則為14、7和11隻，合共32隻，反映總數減少一半。回顧2019年以來的首季數據，新股數目為35、39、32和16隻，可見近四年普遍首季數目超過30隻是常態，今年數字就是異常地低。2022年1月數字的差別最明顯，同比減少超過71%；至於2月和3月的分別減少略多於57%和減少略多於18%，3月的差距顯著收窄，是否意味著新股市場有望回暖呢？

上月31日共有5隻新股掛牌。（資料圖片）

三月普遍逾十隻新股上市

筆者認為暫時仍不宜太早下結論，參考2021年3月最後五個交易日有5隻新股上市，今年同期亦有5隻上市，至於2019和2020年同期分別有5和1隻上市，反映近四年的3月臨近尾聲都是新股旺季。然而，於2019至2022年的3月新股上市數目為16、15、11和9隻，反映在2019和2020年的3月其他日子，都有不少新股上市，僅見2021和2022年是3月臨近尾聲才「發力」，到底是這兩個時期有較多新股願意在港上市？值得反思。

新股表現欠佳見不良循環

市場上不少投資者認為新股上市數目較少，與大市表現有關，恒指由去年底報23,397點，至今年3月底的21,997點，累跌1,400點，跌幅為5.99%，是否表現欠佳值得相榷。於近四年的首季，表現最差要數2020年的累跌近4,590點，跌幅達16.27%；但當年首季卻有39隻新股上市，錄得四年同期數目最多。當然，若大市投資氣氛，新股上市初期普遍表現欠佳，令投資者較難獲利，將影響未來認購新股意欲，從而潛在上市公司會考量IPO集資時或受影響，故此在港上市意欲亦會減少，形成不良循環。

今年首季掛牌新股，大多數難讓投資者以獲利。（資料圖片）

首季上市新股近七成破發

若以2022年4月1日收市價計算，今年首季已上市的16隻新股，已「破發」的有11隻，若以上市後高位相對上市價，表現最好的竟是上市僅兩日（3月31日和4月1日）的力高健康生活（2370），曾高見8.59元，較上市價4.1元高近1.1倍。第二和第三表現優秀的是在3月30日和1月17日上市的海螺環保（0587）和德盈控股（2250），最多較上市價高出51%和35.12%。不過海螺環保以介紹方式上市，不算是IPO股份，所以期內第三表現優秀的IPO股份，已是最多僅高上市價21.31%的環龍控股（2260）。

撇除三隻以介紹方式上市股份，以及一隻以特殊目的收購公司（SPAC）方式上市股份，實則今年首季只有12隻IPO股份，高位較上市價最多高出一成或以上只有四隻股份，除了上述的力高健康生活、德盈控股和環龍控股，餘下匯通達網絡（9878），但僅高13.95%而已。意味著在12隻股份之中，多達2/3是投資者透過IPO認購而又獲發股份時，賺幅少於一成。不過實情是其中最大升幅只有4.03%的瑞科生物─B（2179），扣除交易費用後，幾乎無利可圖，這顯然是散戶在今年首季無意購認新股主因。或許隨著上述倍升新股出現，第二季可望新股上市數目增加；但考慮到損手風險仍高，投資者認購時盡量以現金進行為佳。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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