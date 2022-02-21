技術分析存局限　三大關注點不可不察｜聶振邦

今日話題由有關技術分析應用上的優勢，轉到其局限性，我認為有三個關注點，其一是具主觀性，相同技術指標或圖表形態，投資者可以有不同，甚至是相反看法。例如在2020年8月26至日9月1日，小米集團－W（1810） 股價錄得五連升，並且期內每日都是低開高走出現「陽燭」，從陰陽燭的形態來看，連續見三枝陽燭稱為「三白兵」，屬於利好形態，更何況當時更見「五白兵」，有投資者會得出仍可入市博升的結論。然而，面對五連升，或有投資者認為當時應準備離場，皆因連升格局終有一天會止步。

利好利淡訊號同見如何定奪

另可留意期內已累升逾四成 (18.12元 → 25.60元)，加上於2020年8月28日至9月1日共三個交易日，相對成交量約6.09億股、3.87億股和3.85億股，成交量有減少跡象，形成「價升量跌」的反馳格局，屬於利淡形態，若已持股當時止賺離場才是合宜決定。當然，看好的投資者可反駁參考8月17至25日共七個交易日，成交量介乎約1.72億至3.45億股。由於均少於9月1日約3.85億股，反映成交量仍處於高水平，確認股價有力續升。結果於9月2日高見26.95元，較9月1日收報25.6元再升逾5.27%，似乎後市看好屬正確判斷。但當日卻收報25.70元，較上日僅升一個價位，高位回落近4.64%為高開低走出現「陰燭」，結論是見「高位單日轉向」的利淡形態。至翌日起股價下行，至9月25日低位和收市位分別是19.40和19.72元，較9月1日收報25.6元不足一個月累跌24.22%和22.97%。

阿里巴巴股價在20202年第12月下旬，股價於2日內累跌15%。（資料圖片）

何解技術分析準確度會降低

第二個局限性為技術分析的前設是價格變動周期規律有重複性，但市場資訊持續更新，或會令分析準確度降低。以阿里巴巴－SW（9988）為例，在股價圖的「轉向形態」，出現「三底」視為利好訊息，於2020年11月11日至12月23日歷時接近一個半月，分別於11月16日、11月19日和12月15日低見245元，正是「三底」形態，並且自8月18日以來（即歷時逾四個月）未嘗跌破245元，加上於12月23日低見245.2元後股價回升，可理解為沽盤獲承接，有投資者會判斷為入市時機。

留心消息面會打亂股價規律

誰知在翌日（2020年12月24日）開市前出現兩個關於集團的負面消息，集團旗下的螞蟻集團，據《新華視點》報道，人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局將被約談，敦促規範金融業務經營與發展；又有市場監管總局近日根據舉報，依法對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。結果當日開報240元，失守245元，並收報228.2元，較上日收報248.4元跌逾8.13%。於聖誕假期後股價續跌，於12月28日開報219.4元，低開逾3.85%，最終收報210元，兩個交易日累跌逾一成五。

騰訊等科技股，於2021年初時股價跑贏阿里。（資料圖片）

即或於12月23日以低位245.2元進場，僅於兩日仍要蝕逾一成四，截至2021年1月8日收報224.2元，距離2020年12月28日已近兩周，反彈不足7%；但同期恒指卻累升1,563點 （26,314點 → 27,878點），而可比擬的互聯網股份騰訊控股（0700）、美國－W（3690）和京東集團－S（9618）分別累升10.40%、22.31%和9.17%，升幅均高於阿里巴巴，可見在2021年開局，集團股價仍受困於上述負面消息。由此可見，消息面對股價之影響，往往凌駕於技術面，所以即或你是技術分析的高手，若要全面掌握股價走勢規律，於其他範疇之分析亦不容忽視。

有關技術分析應用上的局限性之第三個關注點，下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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