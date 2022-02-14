技術分析尚有三大主流分類　陰陽燭圖歷史發展已逾300年｜聶振邦

兩周前與大家分享了技術指標的種類，以股價和成交量作參數分為兩大範疇，再衍生出四種歸類。而除了技術指標，技術分析還有另外三大主流分類，分別是價量關係、陰陽燭圖，以及形態解讀。相對基本分析於20世紀開始提出，技術分析是起源於18世紀，即早基本分析百多年前經已出現，由日本江戶時代開始使用，據說陰陽燭 (又名「K線」) 由當時的白米商人本間宗久所發明，用來記錄每日的米市價格行情，預測白米供求變化及價格走勢；其後於19世紀被西方引入資本市場應用，其中道氏理論和波浪理論被沿用至今。

技術指標四大主流分類

現時陰陽燭這種圖表分析方法亦被內地及整個東南亞地區廣泛應用，由18世紀計起，技術分析已發展近三百年，反映是成熟的分析系統，誠如本文開首指出，連同技術指標有四大主流分類，筆者稱為「四大象限」。「價量關係」是利用價格表現相對當時成交量變化，分析價格走勢動力；「技術指標」則以統計方法，將資產價格或成交量之數據量化分析。至於「陰陽燭圖」是反映資產價格走勢的一種圖表分析方法；還有「形態解讀」是透過價或量演示的圖形，預測未來價量走勢。

陰陽燭這種圖表分析方法，亦被內地及整個東南亞地區廣泛應用。（資料圖片）

形態解讀分為兩種形態

誠然在資本市場沒有一種完美的分析方法，技術分析亦不例外，雖於市場有其應用上的優勢，投資者也應留意其局限性。本文與大家談談此方法的優勢，筆者認為有四點，其一是容易理解和學習，在我們的大腦記憶層面，圖表較文字容易使人留下深刻印象，所以價格或成交量圖表，相對基本分析要看財務數據、經濟資訊或行業前景，這等多以文字來表達；技術分析則更直接反映價量走勢。其二是有助判斷準確買賣圖利時機，是指買入或賣出訊號，例如上述四大象限之一的「形態解讀」，分為轉向和整固兩種形態。

扣術分析可以發揮避險作用。（資料圖片）

技術分析發揮避險作用

其中「轉向形態」顧名思義在表達價格或成交量走勢有望在不久將來便出現逆轉，即由升轉跌；或是由跌轉升。當確立前者將要出現，投資者可視作賣出訊號；相反則視作買入訊號。不排除有讀者會質疑訊號的預測準確性，「假訊號」出現將令投資者錯判進出時機，錄得虧損的風險便會增加。的確訊號出現可能帶有「雜音」；但筆者想指出「雜音」頻繁程度，與觀察周期長度為反向關係。其三是方便識別價格走勢欠佳股份，發揮避險作用，相信大家也意識到在股票投資，選股是其中一個重要環節。

然而，不少投資者只專注尋找認為能帶來利潤的股份；卻忽略了一些股份不宜沾手，那就是股價走勢欠佳的股份。對於走勢欠佳，不同投資者有不同的理解，但筆者想指出其中一種很大程度上被市場所誤解，那就是市場看俏的強勢股，投資者傾向認為可「搭順風車」圖利，實則危機四伏。其四是較易掌握價格變動周期規律，及早作出合宜的資金分配部署。從上述四個優點，不難看出投資者要是能善用技術分析，除了能發揮避險作用，也能掌握價格變動周期規律，及早作出合宜的資金分配部署，迎來滿意回報。

倘若下周未有新股分析，則與大家分享技術分析的局限性在哪裡。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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