蔚來赴港上市　同為電動車股　與小鵬和理想有呢幾項不同｜聶振邦

今年首兩個月只有七隻新股上市，截至3月4日收市，除了環龍控股（2260）與上市價相同，其餘六股均已「破發」，較上市價低介乎0.12%至53.69%，當中四隻對上市時獲發股份至今未有離場的投資者而言，錄得雙位數字虧損。面對新股表現普遍欠佳，自然令投資者對認購新股卻步，於是亦見現時很少新股願意在港上市，形成惡化循環。剛過去的3月首週，未見新股開始招股，只見3月2日中午已截至認購申請，由市值超過320億港元的內房股中國金茂（0817）分拆上市的金茂服務（0816），以及在2月28日起發佈上市文件的蔚來─SW （9866）。

在美上市為三股中最長

其實自去年7月7日和8月12日的電動車中概股小鵬汽車─W （9868） 和理想汽車─W （2015） 相繼在港上市後，市場已明白蔚來到港上市只是時間問題。蔚來跟金茂服務一樣，預算在3月10日上市，較理想汽車遲了近七個月才上市，並且別於小鵬汽車和理想汽車，蔚來僅以介紹方式在港上市，沒有進行招股集資，實在耐人尋味。值得留意小鵬、理想和蔚來被視為中國三大造車新勢力，而論到在美國上市時間，蔚來（NIO.US)）是三者之中最長，相比小鵬（XPEV.US）和理想（LI.US）同於2020年上市，蔚來早於2018年9月12日已上市，較小鵬和理想早近兩年，那麼為何在港安排上市，卻落後於小鵬和理想呢？

蔚來是內地三大造車新勢力中，於美國上市時間最長久。（資料圖片）

介紹方式上市有何啟示

據瞭解，早於去年3月已向港交所申請在主板上市，不過由於申請第二上市（secondary listing），卻涉及用戶信託持股問題，上市進度反而不及遞表時間更晚、以主要上市 （primary listing） 方式的小鵬和理想。相信蔚來為免到港上市進一步受阻，所以選擇以介紹方式上市。不過未有招股集資過程，預期在港股流通量遠遜小鵬和理想，無法乎合港股通資格，亦意味著日後難以獲恒指服務公司選上成為股指成份股。不過蔚來不限於僅在美國和香港上市，現時亦有在新加坡申請第二上市，只是仍在審批當中。

三大科技港股各據山頭

蔚來截至2021年9月底的現金儲備約470億人民幣，並在同年四季度完成了20億美元的融資，可見就算今次不進行招股集資，亦見現金充裕，短期沒有急需再度融資壓力。另可留意三者的股權分佈，撇除同股不同權因素，單看實體股權分佈，蔚來三大股東為創始人公司、騰訊控股（0700）和Baillie Gifford & Co.分別佔權9.91%、9.84%和6.47%，合共26.22%，反映絕大部份股份由公眾持有。相對小鵬和理想，蔚來的股權較分散，另可留意在港上市三大科技股ATM，不但上述的騰訊已涉獵電動車市場，阿里巴巴─SW（9988） 和美團─W（3690）分別是小鵬和理想的主要股東（佔權介乎10%至少於30%），間接反映電動車市場發展潛力不容輕視。

股王騰訊是蔚來股東之一。(蔚來官方Facebook擷圖)

對於希望買入蔚來港股的投資者，最快要在3月10日才可進場。而參考美股表現，於2021年1月創歷史新高為66.99美元，相對今年3月3日收報19.88美元，累跌逾七成。雖然如此，市賬率仍為8.34倍。另按3月4日收市價計算，小鵬和理想的市賬率為3.71和4.28倍，比亞迪股份（1211） 亦只是6.16倍，反映蔚萊現價仍不算低。合理市賬率應為7倍或以下，相對股價為16.68美元，折合約130元。考慮到近日港股投資氣氛欠佳，所以在蔚來港股上市後，認為亦不宜心急進場，確認股價靠穩後再考慮進場為佳。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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