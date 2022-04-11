投資港股圖賺15%抗通脹　能夠實現嗎？｜聶振邦

面對國際油價高企，環球各地居民要過高通脹生活在所難免。到底投資港股能否抗通脹，保持我們現有生活質素呢？要回答此問題，需要瞭解財富積累的三大元素，分別是本金、時間和回報率。其中「回報率」最為投資者所關注，到底年均回報率要達致怎樣水平才令人滿意，意見或有分歧；但筆者認為回報率的門檻，至少要在通脹之上，例如你所住的地方通脹率為5%，那麼投資的年均回報率不應低於5%。參考政府統計處資料，2019/20財政年度的住戶（以三人為單位)每月平均開支為30,230元，相對五年前的2014/15財年數值約27,627元，年均通脹率為1.82%。

通脹率水平門檻考量

數字相信令不少讀者感詫異，心裡在想那有這麼低呢？另可參考2009/10財年數值約21,623元，較2014/15財年約27,627元，年均通脹率為5.02%，故此筆者認為香港年均通脹率看法不應低於5%。由此推斷每年投資目標，預期回報率最少介乎8%至10%才算是較合理。倘若實際回報率是9%，本金是100,000元，一年利潤就是9,000元，平均每月所得是750元；但到底750元能應付生活開銷多久呢？我們明白當然是豐儉由人，不過以現在的生活水平，每日用75元絕不為過，那麼10天便會耗盡750元。

觀察香港實際通脹率

再者，我們需要考量每年實際通脹率是否只有5%，表面看來很多東西的物價一年加幅是少於5%；但若考慮到商品質量有下降趨勢，以及個別商品要配合限時優惠，才能享用較廉價消費，所以實則我們每年承擔的通脹率應是7%至8%；不過若大家能忍受商品質量漸漸下降的現象，也可將通脹率視為5%。綜合以上因素，按2014/15財年政府公佈的每人每月平均開支為9,253元，現已過了約五至六年，就算僅按5%通脹率計算，同等消費力應約12,700至13,500元，約數為13,000元，一年所需便是約156,000元，配合上述以回報率9%計算，本金所需約1,740,000元。

尋求一眾高息藍籌股

根據這一連串運算，已道出提升回報率的重要性，倘若每年回報率提升至15%，所需本金約1,040,000元，較上述約1,740,000元節省700,000萬元。大家隨即會問，怎樣能辦到每年回報率為15%；筆者答案是買入能產生穩定地高股息率的股份。大家不妨從恒指成份股挑選，截至2022年4月8日收市，股息率為7厘以上有6隻股份，按高至低排列為中國石油化工（0386）、中國銀行（3988）、信義玻璃（0868）、建設銀行（0939）、工商銀行 （1398）和中國移動（0941），相對為14.46%、8.62%、7.59%、7.57%、7.51%和7.32%。

考慮到中資股要收取10%股息稅，實際股息率為13.01%、7.76%、6.83%、6.81%、6.76%和6.59%，除淨日期為2022年5月31日、7月7日、6月7日、7月6日、7月4日和8月25日，留意中行、建行和工行未有派發中期股息，反映上述實際股息率7.76%、6.83%和6.76%毋須進一步打折。假設除淨日開市價與現價相同，顯示數值正是投資者實收股息率，均不少於6.7厘。那麼這三股的所需資本增值少於8.3%，已能為投資者帶來一年回報率為15%或以上。其中建行和工行現價較52周高位相距12.05%（5.89 → 6.6元）和16.95%（4.78 → 5.59元），遠高於所需的8.3%。至於中行現為強勢股，現處3.14元，較52周高位3.2元相距不足2%，現時相距除淨的7月7日約三個月，不排除單計資本增值已高於15％，證明年賺15%抗通脹絕非空談！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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