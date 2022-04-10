借美團、騰訊找尋「市場底」　不如吼這隻7厘息藍籌股｜鄭昆侖

上週比較重要的事情包括上海市實施全面封城。另外，美國聯儲局的議息官員近日發表了鷹派的言論，亦導致市場對加息預期的升溫。CME利率期貨交易員正在預計美國在2022年累計加息2%至3%不等。至於日圓以穩定的步伐貶值，亦有利於從日本直接網購的本地消費者。2021年年初100日圓仍可以兌換7.0港元，至於最新的兌換率已降至6.3港元。



上海的情況暗示內地種種政策或再收緊

3月底起計，中國上海市的COVID-19疫情似乎轉嚴重。自從4月3日起，大批來自市外的防疫人員以及執法人員入城，這亦是表明上海已進入「全面封城」狀況。至於4月7日，上海市的日確診案例（包括無症狀感者）首次愈20,000人。

上海市一直在實行「精凖抗疫」。換句說話，這是嘗試以健康碼等大數據科技、核酸檢測、大規模接種疫苗等方式管控疫情。上海市當局一直在避免一刀切式封城，以確保正常的經貿以及市內商業活動不會受到不必要的停頓。

上海近日的嚴格封城措施，這亦可能在暗示中央的政策未必是將經濟發展放在太高的位置。（資料圖片）

然而，Omicron變種病毒株的特性是傳染力很高，但是「殺傷力」不及前幾代的COVID-19病毒。對於人口密集的大城市，「清零」的成本亦相對上偏高。

無論如何，整件事情的重點仍是中國中央當局對於種種事情的政策取向。不少讀者還應該記得國務院副總理劉鶴在3月16日發表了「托市（尤其是在港上市的大型科技股）」、支撐行業發展、放寬反壟斷的政策力度等等言論。事實上，市場內有不少人亦提出「中央政策底」的想法，亦開始「唱好」ATMXJ等股份。

由於上海市近日的嚴格封城措施，這亦可能在暗示中央的政策未必是將經濟發展放在太高的位置（至少，其重要性仍不及疫情清零的目標）。

美團（3690）將參與上海市的物資供應任務。（資料圖片）

美團、騰訊的「市場底」到了未？

美團（3690）有可能會參與上海市的物資供應任務，但是同時仍需要付出更多的社會責任（包括下調向餐店所收取的服務費用）。作風一直疑似「財技股」的美團在投放新業務（例如社區團購、網上買菜）投放了大量資源，而且這些業務仍然處於「現金流黑洞」的狀況。由於區內的資金情現正在收緊，因此現時沒有太多投資者願意為這些「黑洞」付出耐性。

儘管獲邀參與上海市的防疫會議而一度在4月7日升至接近170港元的水平，但是由於有重磅型投資者近日在153港元的水平作出減持，因此美團的最新股價水平仍只不過是156.5港元。

市場內的主流意見，似乎忽略騰訊業務高週期性的潛在風險。（資料圖片）

至於從遊戲業務產生大量現金流的騰訊（0700），一直被認的是比較上穩陣的大型科技股。然而，市場內的主流意見似乎忽略了騰訊的業務高週期性的潛在風險。

所謂的免費手機遊戲, 其實是很依靠一部份「課金」玩家去獲取大部份的收入。對於騰訊旗下的一些人氣遊戲，個別內地玩家課金幾十萬人民幣亦只不過是「普通料」。在網上的視頻亦有指出部份VIP型的課金玩家可以為單隻遊戲花費近千萬人民幣。

騰訊所面對的問題並不只是內地政策有所收緊。比較上大的隱憂反而是上述的VIP型的課金玩家的課金能力（Capability）以及課金願意程度（Willingness） 。內地經濟放緩以及內地房地產的流動性問題，亦會影響到VIP型的課金玩家的課金能力。再者騰訊旗下遊戲所涉的「不平等條約」，亦開始會面對更多「水魚型玩家」的維權行動。

舉例說，在騰訊近年起訴DD373平台索賠4,000萬人民幣一案，騰訊指出不論玩家課金多少,，亦只有遊戲戶口的使用權。因此玩家將戶口售予第三方是違反了遊戲的規則，而且官方有權將相關戶口凍結。除非是完全智障，否則部份「水魚」或者開始會有所覺悟吧。

中移動（0941），除了派息豐厚之外, 所涉的用戶收入亦合乎「共同富裕」的大原則。（資料圖片）

事實上，ATMXJ的投資價值並不一定只是去評估政策底是否到達。「行業底」以及「市場底」等因素反而是更加重要的。至於ATMXJ是否到了市場底，其實亦可以參考一些簡單的訊號。舉例說如果有一天ATMXJ其中有一隻股份遭剔出恒生指數，那麼到時候相關股份亦有可能近所謂的市場底。別忘記，恒指公司的「反向指標」亦有很高的「準繩度」。

騰訊的現價水平為369.6港元，亦明顯地低於2021年2月11日的757港元水平。同樣是屬於TMT行業的中移動（0941），除了派息豐厚之外，所涉的用戶收入亦合乎「共同富裕」的大原則。即使年初至今已上升17.7% （截至4月8日股價：55.45港元 ），中移動的稅前股息率仍高達7.3%。相反，收入正在放緩的騰訊的股息率僅是0.43%（原因之一是派息比率僅為10%左右）。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。