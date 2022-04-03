藍籌公司也可暗藏殺機　德國投機大師名句普渡眾生｜鄭昆侖

「寧願以自有資金擁有少量負債累累的公司股票，也不要以貸款擁有一流公司股票」這些說話是已故投機大師科斯托蘭尼（Andre Kostolany）曾經說過的市場生存智慧。就正如上周筆者所指，不少本地投資者已直接或者間接地以槓桿的方式買入本地藍籌股，其中包括以借錢的方式買入以ATMXJ為重倉股的基金。

不過近年不少新加入的恒指成份股波動性亦相當大，應驗了科斯托蘭尼的智慧。所謂的一流的公司股票（藍籌股）的表現亦可以令人感到很「危險」，因比只要借了錢去買投資者便有可能會面對負資產（Negative Equity Value）的情況。事實上，近年恒生指數公司就恒生指數的換馬表現（亦即恒指公司的選股能力）比較遜色，令個別「以貸款擁有一流公司股票」的投資者容易蒙受損失。與其估計今年第2以及第3季恒指的表現，另一個「搵食」的方式可能是跟恒指公司「對賭」。

近年不少獲納入恒指的公司股價，走勢極為波動。（資料圖片）

本地藍籌股的「高風險化」

2020年9月7日，ATMXJ的成員股阿里巴巴（9988）以及小米（1810）成為恒生指數成份股。自從成為藍籌股起計，阿里巴巴股價已經從265.4元，下跌至2022年4月1日的109.7元（累計跌幅：58.7%）。同期，小米亦由24.15元下跌至13.78元（累計跌幅：43%）。由於兩間上公司的管理層奉行「股息清零」的派息政策，在此其間投資者並沒有任何的股息收入。

美團（3690）則於同年12月7日，晉身恒生指數，股價亦從282.4元跌至155.5元（累跌45%）。近年動用大量資金投放新業務（包括社區團購）的美團，同樣採納股息清零政策。

至於在2021年3月15日才被納入恒指的海底撈（6862），股價表現亦是不理想。納入指數後股價已從55.05元跌至14.9元（-73.1%)。海底撈不但沒有受惠內循環因素，反而因為內地消費力放緩以及過度擴張業務，導致業績轉差。

在2020年12月7日被剔出恒指的太古A（0019） , 股價已從44.85元上升至48.5元。連同合計股息收入，累計正回報達到17.7%水平。由於太古旗下的商場物業以及航空業務皆是疫情受累者，因此大家亦不得不「佩服」恒指公司的選股能力。

美團股價自獲納恒指後，截上周五（1日）股價累計下跌45%。（資料圖片）

神華及中石油的恒指「輪迴轉世」遊戲

如果談到更長遠的恒指公司的往績表現（Track Record），亦不得不提及到中國神華（1088）以及中石油（0857）等等老牌股份了。

2007年12月10日，恒指公司將中石油以及神華納入恒指。當時中石油的股價高達13.9元,，亦有畢菲特（Warren Buffett）買賣的效應。當時股價為45.5港元神華，亦因為受惠於上一個商品大牛市而被某一家瑞士投資銀行估計股價將會達到101港元（亦即神華101事件）水平。

在2020年9月7日，神華被剔出恒指，而當時的股價水平低見13.08元。計入期內的總股息收入（大約14.1元）， 2007年12月10日至2020年9月7日的累計負回報為40.3%。

離開恒生指數之後，神華見底回升，最新的股價水平為25.9元。計入期間的股息收入（約2.17元)，跟恒指「分手」後中國神華的累計正回報高達114.6%。事實上最近商品價格上升週期，從2021年第1季起開始「發力」。

至於中石油直至2021年3月15日（當時股價：3.06元）被剔出國企指數。從2007年12月10日直至2021年3月15日的累計負回報為53.3% （已計入累計股息約為3.4元）。

至於離開國企指數之後，中石油從3.06元上升至3.99元的水平。計入股息收入（約0.26元），累計正回報為38.9%。

市場內很多人總是喜歡作出種種的預測，並且希望跑贏。而事實上賭場內只要找對了「可靠的黑仔」並且敢於與其對賭，賺錢未必太過困難的。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。