中央「托市」港股反攻　賭政策U-Turn受惠股　ATM非首選｜鄭昆侖

踏入今年2月份虎年以來，幾乎每週都有大事件發生。俄羅斯入侵烏克蘭多個星期以來，似乎仍然沒有太大進展（跟上週末的情況相若）。戰事拖下去對俄方沒有太大「著數」，相反守方烏軍愈打愈有士氣。西方陣營針對俄國的全方位經濟制裁似乎已奏效，而且「去俄化」已成為歐美企業的共識了。

港股股市跟政局發展之間的「微妙互動」?

至於港股，情況亦很「刺激」。3月16日中國中央當局發出「托市」的訊息之後，恒生指數出現明顯的反彈。3月15日低見18424點之後, 恒生指數亦因為中央托市因素而反彈至3月18日的21412點的水平。

另外，一個值得留意的事情是中國政府近期對於俄烏戰事的立場或者出現微妙的變化。上週，中國駐烏克蘭大使表達了支持烏克蘭軍民的言論，亦一改自開戰以來中國的「中性偏俄」的立場。再考慮到中美元首在上週五進行了長達2小時的視像會議，似乎是次「枱底交易」所涉的事情亦不少呀。

恒生指數早前一度跌穿19000點水平。（資料圖片）

「共同富裕」政策難以大幅鬆綁 「托市」可以如何實行？

3月16日，中國當局「中國國務院金融穩定發展委員會」發出「托市」的訊息。其中，指出內地有關部門需要積極出台對市場有利的政策，並且慎重出台收縮性政策。換句話說, 這暗示要求政府部門在出台「共同富裕」、「反壟斷」等政策不妨留力一點兒。

另一個比較上重要的訊息是中國當局關心香港金融市場穩定問題，並且發出訊息要求內地與香港兩地監管機構要加強溝通協作。

當然，筆者並不會很清楚具體的「托市」措施。但是，將來港交所（0388）會否設定個股的單日升跌幅度上限，這個可能性亦不能夠完全否定。另外，收緊期貨交易商的「孖展（Margin)」設定，亦有可能有助減低大方向下的波動性吧。

至於內地行業反壟斷的措施能否「鬆手」，現實情況亦未必太過容易去實行。舉例說，中國當局近期才宣佈「要求」美團（3690）等餐飲外賣送遞商下調收費，以便紓緩餐廳營運者的經營壓力。因此，如果將此等措施撤緩，不單止會令人有一種朝令夕改的感覺，亦有可能影響到餐飲業的就業情況。美團﹙3690﹚已從52週低的103.5港元反彈至153.3港元。然而，要回升至2021年2月初的400港元水平, 似乎不是容易。事實上，美團近年大力投資的新業務，大多數屬於現金流黑洞。

如果中央政策「U Turn」 愈低殘的版塊有可能愈有作為

大多數人近日搏反彈，主要是集中ATM (阿里、騰訊、美團)等主流科網股。如果大市要「挾空倉」， 那麼這些股份會隨市反彈。只不過，這些涉及不少核心政策因素的巨企，相關行業措施能否大幅「被鬆綁」，仍然存在一定的難度。

只不過，反正都是在「賭政策出現U-Turn」，投機者倒不如尋找一些「真正超級低殘」的行業。一個例子可能是民教育補習行業。由於行業政策大幅收緊因素，亦已導致相關從業員的大規模失業情況。因此, 即使政策略為放鬆，亦有可能帶來不俗的投機的機會。就舉新東方(9901）為例，現價是8.75港元, 亦遠低於2021年2月份的135港元至150港元左右的水平。

如果今輪的概念是「鬥慘等待救濟」的話，那麼相信阿里、騰訊、美團等等仍然有生意做的企業仍未「夠資格」吧。只不過，賭還賭，看官都要量力而為吧。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。