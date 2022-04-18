投資盈富基金　於未來十年又能否抵禦通脹？｜聶振邦

隨著金融業不斷發展，現在能讓我們選擇的投資工具用「琳瑯滿目」來形容絕不為過。除了大家經常接觸的股票，大家也可投資衍生工具，現於香港的選擇有期指、期權、窩輪、牛熊證和界內證，還可投資不在港交所交易的債券、外幣和外匯等。而現於股票以外，基金是我們經常聽到的投資工具，理由是自2000年起港府實施「強積金」後，不論是僱主、僱員或自僱人士都會接觸基金，普遍以月供方式進行投資，部分港人則選用季供、半年供或年供方式進行。

盈富基金為港股首隻交易所基金

因著大眾對基金的認識多了，所以在股票以外，港人投資基金越見普及，加上現時港交所提供大量交易所買賣基金（Exchange Traded Fund，ETF），與股票一樣可於港交所在交易時段內自由買賣，發展至今還提供槓桿超過一倍的指數基金，以及逆向基金，令港人對投資ETF變得越來越熱忱。最為人認識的是盈富基金（2800)），是香港首隻ETF，於1999年11月12日上市。現時投資於66隻恒指成份股，按市值加權方式分配比例，是「被動式基金」之一，複製恒指投資表現。

蔬菜等日常消費品價格持續上升，升斗市民收入增幅卻難追上，生活質素自然下降。（資料圖片）

投資盈富基金用作抗通脹的邏輯

恒指被視作反映香港經濟狀況的股票指標，所以盈富基金屬於一隻地域性基金，當投資者看好香港經濟前景，就可買入盈富基金；這跟投資者看好美國經濟前景而買入一隻美國股票基金屬相同原理。上回談及的香港通脹，理應與香港經濟狀況掛鈎，由此推斷投資盈富基金可達致在港與通脹抗衡的果效。實情是否如此呢？我們每年承擔的通脹率實際應是7%至8%；不過若大家能忍受商品質量漸漸下降的現象，也可將通脹率視為上回表示的5%。

若投資者能持有盈富基金逾10年以上，計及基金價格上揚及歷來收取的分紅，或許可以抵消物價上升的壓力。（資料圖片）

追踪過去超過二十年的分紅記錄

盈富基金的上市價為12.88元，截至2022年4月14日收報21.72元，歷時約二十二年零五個月，累升68.63%，年均升幅為2.36%，較上述的5%通脹率為低，初步反映未能對抗通脹。然而，留意自上市以來盈富基金共派發44次現金分紅，合計14.02元，再計入上市時已持有基金足一年取得20送1紅股，足兩年再取得15送1紅股，以每手買賣單位為500股計算，首年獲發25股，變為持有525股，次年再獲發35股，合共持有560股。起初每手成本為6,440元，獲發分紅7,818.3元，以及按2022年4月14日收市市值為12,163.2元，現值為19,981.5元，計出累計回報率為2.1倍，年均回報率為5.18%，高於5%可見實則可抗通脹。

至於若在2022年4月14日倒數十年前買入盈富基金，留意於2012年4月14日為周末，前一天收報21元，買入500股的成本為10,500元，而期內可收20次分紅，合共4,025元，配合現時市值為10,860元，現值為14,885元，計出累計回報率為41.76%，年均回報率為3.55%，低於5%變為不能對抗通脹。在2020和2021年每股分紅為0.75和0.67元，而2017至2019年相對為0.93、0.95和0.93元，可見過去兩年分紅已被下調，相信與疫情有關；但隨著疫情漸見受控，預期中港經濟將逐漸向好，日後分紅會見回升。若預算每股分紅為0.9元，相對盈富基金於2022年4月14日收報21.72元，計出分紅率為4.14%，於未來十年基金價格僅升至26.38元或以上，年均回報率便超過5%。綜合以上分析，買入盈富基金並持有不少於十年，面對通脹率為5%的情況下，是可行的對抗通脹投資方法。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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