芒格投資阿里損手　睇財務數字不如靠市場智慧｜鄭昆侖

上周五晚，中國人民銀行一如預期宣佈下調銀行存款準備金比率（RRR），這亦是內地放鬆貨幣供應的一個訊號。由於上海市持續封城以及內地樓市流動性緊拙，都是重磅級問題， 因此「降準」的成效有多大，難以太早作出定論。另外，上周OPEC暗示不會因應俄國因素而增加產量，因此WTI油價再度企穩在100美元以上的水平（4月14日收報106.5美元）。

油價走勢波動，紐約期油每桶曾高見130美元，上周卻低見93美元’（資料圖片）

槓桿孖展短炒的方法 就算看對了中長線走勢也未必可以賺錢

不少環球化石能源股份近幾個星期呈現大漲小回的格局,，這亦暗示「莊家」在看好中長線石油前景之今餘再「殺一殺」期貨短線炒家。美資石油巨企Chevron（美股： CVX）仍企穩在171.6美元的接近歷史高位水平。供應量受到嚴重限制而且需求量平穩是油價向上的根本原因。有人估計俄國一直佔全石油供應量的10%至15%不等，因此這個缺口並不容易去彌補。

相比之下，WTI油價早前一度見130美元水平，而上周一度低見93美元的水平。對於石油公司來說，不論是93美元又或者是130美元的油價水平，都是高利潤率的狀況。

然而，對於依賴Margin（孖展）的原油期貨炒家來說, 同樣的油價波幅度便有可能是猶如「由天堂跌落地獄」的狀況。

都是一句，市場是一個「專修叻仔」的地方。若果不想成為「容易破產的聰明人」, 倒不如做一個「大智若愚的老實人」。

芒格旗下Daily Journal對阿里ADR的持股降至60.2萬股。（資料圖片）

Charlie Munger的阿里交易失利 是因為沒有「避開領跌股」

只不過，在市場內太過老實、太懂「計死數」又未必有利。

全球的「價值投資者」近日亦很關心Charlie Munger的阿里巴巴（9988）的持股情況。事實上，Charlie Munger近日所申佈的交易記錄亦表示近期已大幅減持阿里巴巴股份，亦錄得不菲的交易虧損。

4月11日，Warren Buffett的長期伙伴Charlie Munger所持有的Daily Journal公佈了最新持倉。截至今年3月底，Daily Journal持有30萬股阿里巴巴ADR股票（美股： BABA），相比2021年年底的60.2萬股，減少了約30萬股。

Charlie Munger在2021年第1季度首次買入16.5萬股的阿里巴巴，當時作價亦高達220美元的水平。隨後阿里巴巴的股價一直向下，Daily Journal亦在2021年第3至第4季增持股份(合共增持43.7萬股左右)。

有人估計Charlie Munger的平均成本價在160美元左右。如果按近1個月的股價水平（平均約105美元），累計損失大約是35%左右。阿里巴巴ADR的最新價格水平是95.5美元。

鄭昆侖指出，阿里為一隻領跌股。（資料圖片）

筆者一直指出阿里巴巴是一隻「領跌股」。即使一直有「價值投資者」認為阿里巴巴的市盈率估值低於其他科網股（包括ATMXJ等主流中資科網股），亦不等同「抵買」。在2020年11月月初,阿里巴巴的港股價格高見293元，之後一直向下(最新價格: 95.5元)。相比之下，騰訊在2020年11月月初大約為615元。騰訊在2021年2月初才見歷史高位733元水平。就算騰訊跟阿里巴巴都是涉內地政策風險，但是作為「領跌股」的阿里巴巴並沒有因為市盈率較低而有所抗跌。

Charlie Munger未必知道在大中華地區有為數不少人運用槓桿方法直接或間接買入包括阿里巴巴在內的科網股（包括正股、ELN、基金）。這些槓桿操作亦增加了阿里巴巴的市場風險。

阿里巴巴以及旗下的螞蟻集團涉反壟斷問題以及監管因素，因此並非可以用純商業評估的方法作出「可靠估值」。盡信往績財務數字，倒不如依靠一些市場智慧吧。另一個值得觀察的訊號，應該是等待恒指公司何時將ATMXJ至少其中一隻股份剔出恒生指數（到時有可能接近市場底吧）。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。