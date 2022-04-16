NFT｜天價買Twitter創辦人首條帖文　擬放售獲報價較賬面折讓9成

Twitter創辦人兼前行政總裁多爾西首條該社交媒體發出的推文，去年被鑄造成為非同質化代幣（NFT），並於同年3月獲馬來西亞區塊鏈公司Bridge Orcale行政總裁Sina Estavi以290萬美元買入。早前Sina Estavi將該NFT放在平台Open Sea拍賣，標價為4,800萬美元。可是Sina Estavi向外媒表示，仍未決定是持有或是出售該NFT，又指出目前報價過低，因此暫不傾向出售，更強調不會以低於5,000萬美元將該NFT出售。

他進一步指出其標價很高並非誰也可以買得到，向誰人出售亦是相當重要，強調不會輕易向他人出售，因此不是每個人都值得擁有該NFT。他表示會該NFT具長期持有的價值，認為多年後人們會意識到這是數碼世界的蒙羅麗莎。

早前Sina Estavi以4,800萬美元標價，在平台上拍賣該NFT，當時他指出若成功拍賣便會捐出一半款項予慈善機構。

不過截至上周三的首輪報價後，Sina Estavi只收到7個投標，出價最高為0.09個以太幣（時為時值277美元），其後再收到的報價中，最高也是1萬美元，即持貨一年已賬面大跌價逾9成。

據內媒報道，NFT收藏家兼一家NFT交易集團的市場營銷主管Mitch Lacsamana指出，現時已有不少人厭倦NFT這個策略，反映出NFT已大勢已去。全球藝術市場資訊供應商Artnet分析指出，有關NFT轉售價大跌可能會產生更廣泛影響，標誌著NFT這個曾被認為長期並具有價值的賭注時代已結束。