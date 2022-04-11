曾俊華推NFT回饋年輕初創社群　希望港人在困難時刻「開心啲」

近日前財爺曾俊華邀請日本畫家山内庸資（Yosuke Yamauchi）為他設計3,000個「Choi Yeah」 NFT，消息一出後在網上引起不少關注。有網民認為適逢特首林鄭月娥宣布不會參選下任特首，曾俊華更換Facebook頭像及封面相片是「贈興」；他卻澄清，早有計劃推出NFT，與新聞時事絕對無關。

當今社會充斥着世代之爭，曾俊華卻與年輕人打成一片，繼早前破天荒參演人氣劇集《IT狗》，他今日（11日）接受訪問時表示，加入了財管初創StashAway、與年紀是自己三分之一的年輕人合作和溝通「得益好大」，而今次送出的NFT，日後所有交易的10%均會用作回饋年輕初創社群。



近日前財爺曾俊華邀請日本畫家山内庸資（Yosuke Yamauchi）為他設計3,000個「Choi Yeah」 NFT，消息一出後在網上引起不少關注。（呂諾君攝）

2017年的特首選舉，林鄭月娥以777票當選，敗予林鄭的前財政司司長曾俊華便淡出政圈，活躍於創新科技界，而除了創辦非牟利機構「薯片叔叔共創社」外，他亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。日前他宣布推出3,000個「Choi Yeah」 NFT，指過去兩年香港因為疫情，大部份市民的生活都不易過；但他和5年前一樣，相信香港人，相信香港，相信難關總會過去，希望港人在困難時刻可以「開心啲」。

「Choi Yeah」 NFT今年7月發行

曾俊華表示，一直有留意日本畫家山内庸資的作品，認為其畫作的線條簡潔但寫實，而市面上普遍的NFT都是色彩鮮豔而飽滿；今次希望讓更多人認識NFT。「Choi Yeah」 NFT將於今年7月12日以先到先得形式發行，每位NFT擁有人將於發行後12個月內得到6份由曾俊華挑選的小心意，但有為期六個月的禁售期，過後的買賣活動，則會有10%被抽取用作饋初創社群，其中有三個條件：要有年輕人、有創新科技的元素及顛覆傳統行業的可能性。

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樂見近年不少初創企業變「獨角獸」

曾指出，由80年代至今，自己一直以來也和年輕人有密切關係，近年也與很多初創公司的年輕人合作，「好多都變咗unicorn。（成立不到10年但估值10億美元以上、又未在股票市場上市的科技創業公司。） 」不少年輕人的年紀是他的一半、甚至三分之一，曾俊華指溝通過程中得益很大，例如了解到Web3和韓流的發展。

人工智能資產管理公司StashAway今日（11日）宣布，曾俊華已加入公司顧問委員會，向大眾提供可靠的投資指導及理財教育。StashAway香港區董事總經理兼集團投資副總監梁穎瑩表示，曾俊華清楚瞭解大眾的理財需要，小至日常財務憂慮，大至退休投資等事項；相信他的加入，將可為大眾提供更好的服務，實踐公司使命。StashAway表示，為慶祝曾俊華加入StashAway顧問委員會，StashAway新客戶如首筆入金最少達50,000元，將可獲贈曾俊華「Choi Yeah」NFT作收藏之用。