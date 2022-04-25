強積金成立逾廿載　表現醜態難遮蔽｜聶振邦

上回與大家談到盈富基金（2800），顧名思義是基金的一種，基金就是集合大眾的資金，用來買入多項金融資產，再以單位方式按比例發放給該基金的投資者。而前文開首提到的「強積金」，在職人士都要進行供款，買入強積金供應商提供的基金選項，因此不論你是否熱衷參與投資，只要你是港人並在港工作，都要接觸基金。受到2019年底以來的新冠肺炎疫情對環球經濟的衝擊，加上2021下半年內地積極推進的行業規範整頓，以及今年2月至今地緣政治風險持續升溫，可想而知我們的強積強表現如何。

強積金設立逾21年，翻查資料顯示，歷來年度化淨內報回報率為4.3%。（資料圖片）

今年首季人均蝕逾萬六

積金評級（Mpfratings）公佈2022年3月份強積金表現調查報告，估算3月份強積金蒸發約150億元，導致首季度錄得約762億元虧損，為兩年以來最差季度表現，預期460萬名強積金成員3月份每人平均損失約超過3,200元，首季人均則蝕16,600元。積金局就以上調查報告發表回應，指計劃成員毋須過份擔心短期波動，切忌捕捉市況；又表示在過去21年，投資市場經歷不同的周期，強積金制度一直發揮其作用，為計劃成員的退休儲蓄增值。強積金乃長達三、四十年的長線投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。

現時基金表現值得在意

類似的意見可參考2020年6月初公佈當年5月份強積金表現調查報告後，積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示：「過去十九年零一個月（2000年12月1日至2019年12月31日），有十三年（回報）上升，六年（回報）下降，整體來說（回報）都是上升的。我都是呼籲大家看長線，不要太過被短期的波動影響。」筆者當時看法是對於鄭恩賜的言論，雖適用於普遍強積金供款者，但對於2020年休退者來說，則是茲事體大，豈可不在意同年的強積金投資表現呢？另可留意於2020年5月底恒指報22961點，事隔近兩年後的2022年3月底報21996點，再低近950點。

在今年首3個月，強積金賬戶平均蝕1.66萬元。（資料圖片）

強積金近十年表現反思

今年首季強積金表現欠佳，或許有人會歸咎於中港股市走勢差所致，如此論調不無道理。但誠如積金局所言，強積金表現看長線的，那麼不妨回顧近十年表現，按著積金評級指數─股票基金（香港及中國），近十年的年均回報為3.39%，而按著積金評級指數─所有基金表現指數為3.94%，兩者相距不大，倘若指向香港及中國股票基金表現差，強積金總體表現同樣是差。而擁有十年表現記錄的有25項指數，中位數是4.45%，表現如何大家應心中有數。前文已跟大家表示，我們每年承擔的通脹率實際應是7%至8%；不過若大家能忍受商品質量漸漸下降的現象，也可將通脹率視為5%。

上述25項指數，年均回報率高於5%的有12項；高於7%的有5項；高於8%的有3項，可見就抗通脹而言，果效絕不理想。另更值得反思，為何積金局一直強調強積金看長線表現，強積金乃長達三、四十年的長線投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。然而，在積金局的網頁為何最多只能看到近十年的基金表現，而不是近廿年的表現呢？自2000年12月1日強積金實施至今，難道不是已超過21年嗎？其實早於2021年初筆者曾發表強積金不足之處的文章，隨即收到積金局公關人員致電溝通，當時筆者已向對方表示，強積金普遍是月供方進式進行，為何公眾在積金局網站無法看到月供的基金表現呢？對方表示會向積金局反映，事隔一年多，公眾依然不能看到這具代表性的基金表現實況，試問政府真的有多關注普羅大眾「打工仔」的需要呢？

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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