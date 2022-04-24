內銀優等生被「燈中」　招行高層地震恐餘波未了｜鄭昆侖

一直予人一種「偏鴿」的美國聯儲局主席鮑威爾（Powell)上週再次「放鷹」。箇中原因亦很簡單，長遠而言亦只加息收水才可以有效控制通脹情況。至於最新的CME交易員看法，主流的共識是美國在今年年底前的基準利率不會低於2.50%水平。另外，一直給投資一種很「安全」的形象的招商銀行(3968)，上週亦因為有高層涉違規而出現大幅股價波動。

恒指公司再次發功? 強如招行也被「燈中 」

招商銀行（招行）在上週一宣佈行長田惠宇離職，而官方原因是田氏另有任務。在當天A股股價下跌8%。至於上週招行的H股價下跌13%(52.05元)。

於4月22日晚上，內地中紀委指出田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。其後招行亦發公告證實消息。

那當然，大多數人事前應該無法估計得到此等情況，尤其是考慮到招行一直給人一種「內地銀行行業優等生」的形象。只不過，恒生指數公司其實「成功預測」招行將會「出事」。

交通銀行（3328）,被剔出恒指後，股價反而上揚。﹙資料圖片﹚

在2021年9月6日恒生指數公司將招行納入恒指, 而招行的股價自此從65.05港元下跌至52.05港元的水平（累跌20.9%)。儘管比較上優質的招行在過去10年跑贏同業(股價方面)，但是被恒生指數公司「相中」之後似乎不再行運。

在2021年9月6日被恒生指數公司剔出恒指的交通銀行（3328），期間反而逆市升21.6%。又是一句，敢於跟恒生指數公司「對賭」的投資者，似乎有運行。

假若恒生指數公司是一名炒家，其陋習便是過度炒賣(Over trade)。很可能是為了「超英趕美」，恒生指數公司近年主動作出種種改革、作出頻密的成分股換馬。尤其是自從2020年9月年納入「領跌股」阿里巴巴（9988）起計，恒生指數公司的「手風」似乎不是太順利。

涉高週期性本質的銀行，難以說成「很安全」的。﹙資料圖片﹚

招行事件的意味 可大可小

至於招行的前行長田惠宇的事件，我們未必知道違紀的詳情。市場內亦有人認為田惠宇自從2013年加入招行，亦是這家深圳銀行表現強勁的主因之一。

話分兩頭，招行一直涉及理財產品的銷售，而且不少內銀所銷售的理財產品涉及灰色地帶，包括影子銀行的系統。那當然，如果因為理財產品因素而導致田氏違紀，那麼情況亦令人難以作出評估。

無論如何，招行間接或直接地涉及內地房地產行業、南方製造業、甚至是深圳的科技業。因此，涉高週期性本質的銀行，其實難以說成「很安全」的。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。