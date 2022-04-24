創建集團被DQ﹙四﹚︰掟完煲再整新蓋　速沽星級業務惹關注｜刁佬

上回講到1609在2021年年報及2021年八月的自願性公告中都提到其混凝土業務仍有大作為，只是2021年初把經營方針由擁有機械設備的重資產模式改為通過租賃機械設備營運的輕資產形式進行。這明顯是優化主營業務，而不是改變主營業務啊！那交易所仍以14.06B來DQ上市公司就有點矯枉過正了。

至於事實是否如此，刁佬就說集團在2021年年報的154頁已透露了點玄機，不知大家有無找來看看?

154頁是集團的綜合財務報表部份，當中附注45中提到「於二零二一年六月，本公司將成立新公司創建永光工程有限公司，其已於香港註冊成立以繼續從事混凝土澆注及其他建築相關業務。同時，本集團已招聘經驗豐富的管理人員，其擁有相關的知識以及混凝土澆注及其他建築相關業務的經驗。直至獲授權刊發綜合財務報表的日期止，本集團已獲得若干混凝土澆注及其他建築相關服務合約。」

哦，原來不是「掟煲唔掟蓋」, 而是「掟完煲，然後整番個新蓋」，這工程公司非但是新公司，原來當中經驗豐富的管理人員都是新招聘回來的。

整番個新煲蓋後，集團便於2021年10月22日宣佈賣掉其新能源汽車及物流業務 (即「立東集團」) 以及融資租賃業務 (即「華耀集團」)。雖然有關交易是「主要交易」，但集團仍能通過上市規則第14.44條下已獲得合共持有已發行股份50%以上股東書面批准而不需要開股東會，極速於11月完成交收。

如果大家記得，立東集團這物流公司正是張老闆入主1609後做的第一單收購刁。當時是2018年6月，交易作價為約4.6億元，通過上市公司發行代價股票支付，發行價每股3港元。但這公司當年其實年賺不過廿萬，卻因有2,000萬「利潤保證」才做到4.6億元估值，可謂神乎其技，有興趣回味當中精彩處的朋友，不妨找回刁佬去年八月的拙文《創建遭DQ記終章 還原刁場高手與港交所的「暗戰」》， 當中有詳細點評。

至於華耀集團這融資租賃，是集團2019年1月購入，當年通函就說這次收購能讓集團進軍中國不斷增長的融資租賃業務，從而得到高投資回報，符合集團長遠利益。另外又說集團進軍物流業務後，勢頭一片大好，短短幾個月就於中國22個座城市鋪了點，車隊中有超過2,000輛新能源汽車，當中1,100輛已實際營運。新購入的融資租賃業務正好能通過給司機們安排融資租賃，鼓勵司機自家購置新能源汽車並以自僱方式經營，為自己事業奮鬥，同時集團又能也包攬這租賃業務生意，順便賺點利息， 可謂完美的「縱向整合」。

但三年不到，這兩塊「星級業務」就相繼被沽出，雖則資本市場從來瞬息萬變，這個今日這個我打倒昨日的那個我也太快了吧? 下回刁佬就和大家一起觀摩一下人家高手們如何解畫，如何面不紅、氣不喘的把這個投資轉向說得情理兼備又不失風雅。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。