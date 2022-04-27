泰加小股東遞交請願信　盼保監交代泰加最新情況

停牌約4個月的泰加保險控股（6161）尚未滿足多項復牌條件，復牌遙遙無期。今日（27日）有小股東準備請願信，希望泰加管理層能接收。已被德勤接手的泰加保險則以沒有職員接收信件為由，拒絕讓小股東上辦公室，只能由保安陪同將請願信放至大堂管理處。



泰加保險自今年1月初被德勤接管，母企泰加保險控股停牌至今。早前大股東吳宇曾高調向保監局及德勤放話，欲取回保險業務管理權，冀可盡快復牌。惟已被德勤接管的泰加保險，卻入稟指斥吳宇等，涉將1.54億美元﹙約12億港元﹚轉移至券商Nerico Brothers Limited﹙NBL﹚，以行動「回反擊」其訴求。

三名小股東作代表，親自到達泰加保險辦公室，欲遞交請願信。（李澤彤攝）

小股東盼保監交代泰加情況

復牌遙遙無期，小股東亦無計可施，今日有三名小股東作代表，親自到達泰加保險辦公室遞交請願信，盼能早日復牌。不過，已被德勤接手的泰加保險則以沒有職員接收信件為由，拒絕讓小股東上辦公室，最終小股東只能在樓下朗讀請願信，並由保安陪同將請願信放至大堂管理處。

幾位小股東由保安陪同下，將請願信放至大堂管理處。（李澤彤攝）

「我哋呢啲小股民一心諗住投資大機構可靠，點知而家保監會話接手就接手，公司停埋牌，查幾耐又唔知，公司可唔可以幫我哋同保監會反映一下，保障我哋小股民嘅利益？ 啲積蓄隨時就咁蒸發左，我哋真係好無助，我哋呢班升斗小股民只能夠同你哋反映，公司而家究竟知唔知道咩情況？仲要停幾耐牌，再咁落去我哋真係血本無歸。」

股東陳先生補充，他們只希望向管理層遞交請願信，但泰加「接都唔接」，令他們大感失望。他強調小股東需要有知情權，盼保監會不要「閉門作業」，向大眾市民交代現時情況。