滙豐：今年推三項數碼服務　85%商業客戶以數碼渠道處理日常財務

新冠疫情改變了港人的工作和生活模式，更令不少企業加快數碼轉型，滙豐今年率先在香港推出三項數碼服務，冀回應中小企客戶的需求。滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示，集團中小企商業數碼化業務進展理想，超過85%滙豐商業客戶已採用數碼渠道處理日常財務，另外，95%支付指示透過網上平台發出，而商務「網上理財」服務每月錄得平均超過240萬次登入。

滙豐表示，集團中小企商業數碼化業務進展理想，超過85%滙豐商業客戶已採用數碼渠道處理日常財務。（資料圖片）

提升「在線通訊」24小時即時通訊平台

王海珍指，滙豐去年推出50種數碼服務，今年3月底續推出三大重磅數碼服務，包括網上更新公司資料、網上遞交表格文件以及手機入票服務，為中小企節省時間及人力成本在疫情下，公司部分董事因通關問題未能及時回港，難以簽署所有文件，現時透過網上更新公司資料服務，即使客戶不在香港，亦能處理公司資料變更，而網上遞交表格的服務，更節省成萬張紙張表格。至於手機入票服務亦深受中小企歡迎，連同入票機在內，透過自助理財設施入票量達70%。

滙豐同時亦加大實時遙距支援，王海珍指，3月中提升「在線通訊」（Live Chat）24小時即時通訊平台，調配更多人手實時解答於網頁、流動及網上理財的查詢。於數周內，透過平台所處理的客戶查詢增加超過七成。

滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示，85%滙豐香港商業客戶，已採用數碼渠道進行理財。（黃文琪攝）

將續投資及提升中小企競爭力

她又指，疫情前不少客戶擔憂數碼渠道安全性不足，但現時由於疫情，中小企需改變營運模式，如員工在家工作、進行網上銷售等。「數碼化」不只是商業術語，而是讓業務可持續運作的重要條件，故中小企普遍已接受透過數碼渠道理財，當中初創企業及電子商務企業需求更大，集團為了幫助中小企把握發展機遇，提供多元化的線上服務，例如幫助企業遠程開會、線上支付、外幣交易，以至管理薪資等，目標是令到中小企足不出戶都享受到銀行服務。

被問及滙豐如何能在商業數碼化服務上領先同業，王海珍認為，對比同樣專注於金融科技的虛擬銀行，集團能提供更全面的服務，為中小企提供線上及線下的多方面支持，並擁有龐大的資源幫助港商拓展海外市場，集團會繼續作出相關投資，支持中小企提升競爭力，令業務得以持續發展。