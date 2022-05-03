滙豐推升級版Well+ 用戶參與挑戰或賺2千元獎賞錢及姜濤心意卡

滙豐今日（3日）推出全新升級版健康計劃Well+ ，並委任藝人姜濤為 Well+大使，幫助用戶達到身心及財務方面的全方位健康目標 。

滙豐表示，客戶可登入香港滙豐流動理財應用程式( HSBC HK App） ，免費參與納入遊戲化元素的 Well+全面健康計劃，當中包括不同等級的挑戰，有關的挑戰包括理財問答遊戲及貼士、身體鍛練目標及心靈健康活動等，完成挑戰的用戶可逐層晉級，並有機會賺取高達2,000元「獎賞錢」，有關「獎賞錢」只適用於持有有效滙豐保險計劃保單的滙豐客戶，並將直接存入客戶的滙豐信用卡。

此外，滙豐指出，已委任藝人姜濤為 Well+大使，陪伴用戶一起踏上身心健康的旅途。由現在至 5月 31日 ，參加Well+並且在滙豐分行或視像會議完成所需的財務狀況檢查的客戶，將會收到姜濤限量版的健康心意卡套裝，在這段期間透過分行 、視像會議或電話熱線參加 Well+及購買新保單的客戶 ，將會收到「Well+ × 姜濤」禮盒或「Well+ × 姜濤」運動毛巾。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，滙豐深明客戶所需，一直早著先機推出嶄新的數碼銀行服務，至今已有 170 萬名活躍的流動理財用戶。