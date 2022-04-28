滙豐夥聖雅各福群會　推GOODS-CO一站式慈善二手物品配對網上平台

滙豐銀行慈善基金與聖雅各福群會今天推出名為「GOODS-CO物送其用」的一站式慈善二手物品配對網上平台。市民可以透過手機應用程式，隨時隨地分享或接收可用未用的資源，提升社區內的資源流轉，預計可成功重用10,000件二手物件，並提供超過4,000個工作小時予200位基層人士。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「香港不同組織和人士一直秉承慷慨互助的精神，熱心公益。去年滙豐銀行慈善基金慶祝成立40周年，『GOODS-CO物送其用』配對平台是十個重點項目之一，我們很高興再次與聖雅各福群會合作，透過 『GOODS-CO』連繫社區內的成員，幫助有心捐贈的人送出物品，同時讓有需要人士主動尋求所需物資。我們期望藉此推動二手重用文化，減少浪費，為環保及社區可持續發展出一分力。」

GOODS-CO平台設有「徵求」功能，鼓勵市民「先徵後買」，善用社區的二手資源。平台會按用戶需求為物品分類排優先次序，用戶可以瀏覽目前最迫切的物品，系統亦設有原區優先配對，有助節省運輸成本、減低碳排放、方便二手物品的交收和縮短成功配對的時間。平台服務涵蓋企業、社福機構及個人，能夠整合各方分享的物品，迅速配對資源。

於GOODS-CO手機應用程式推出之前，團隊連繫超過250家合作社福單位，於2021年12月至今年3月，已處理42宗捐贈，分發50,000件捐贈物品予71個合作社福單位，當中包括抗疫物資、傢俱、衣物、電器、玩具等。滙豐率先向平台捐出150部完好無損的電腦屏幕及6,000盒口罩，而林慧虹再以個人名義，捐出一個電飯煲，已成功配對。