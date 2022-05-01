巴郡股東投票挺巴菲特續任董事長　芒格願趁低價投資中國市場

美國投資公司巴郡（Berkshire Hathaway）昨日（30日）發布業績，91歲的著名投資者巴菲特（Warren Buffett）其後主持的周年股東大會，是2019年以來首次以實體形式舉行，98歲的副主席芒格（Charlie Munger）亦有出席。

二人談及近期困擾美國經濟的通脹問題，讚揚聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）是英雄，又形容現時是投資中國股市的時機。

非牟利機構美國國家法律和政策中心（National Legal and Policy Center）提出撤銷巴菲特董事長職位，議案被股東否決。



巴菲特早前說過通脹打擊股票市場投資者。他昨日在股東大會補充說，價格上揚的傷害不止反映在股票市場，還打擊債券投資者和「把現金藏在床褥底的人」，幾乎影響所有人。他警告提防聲稱能預測通脹路徑的人，稱「問題是多少，而答案是無人知道」。他雖然表示聯儲局在新冠肺炎爆發期間的寬鬆貨幣政策是通脹急升的主因，但卻大讚鮑威爾是英雄，在危機時增加資金供應穩定市場。

中國政府近期加強管控上市公司，令一些公司股價下挫。芒格表示他願意冒險做好的投資，稱「我投資中國的原因，是我能以低價格得到一些好公司」，又指「其他人可能有相反結論，所有人都比50年前更憂慮中國」，坦言「中國政府令美國投資者感到憂慮，應付中國政府的困難比應付美國政府多」。

對於美國最大退休基金、加州公務員退休基金CalPERS擬提出撤銷巴菲特任董事長、保留行政總裁一職，芒格狠批這是荒謬的想法，股東最終亦在大會後否決相關議案。

芒格還批評華爾街令現時的股市變得如賭場，電腦系統以運算法互相交易；市場充斥着不懂得股票的人，更不懂股票的人還給他們建議。巴菲特則展示一張20美鈔，強調這才是美國的合法貨幣，批評加密貨幣不可取；又透露巴郡會繼續持有大量現金，比銀行更穩健，部分現金會以短期國債的方式存在，不會放在商業票據或貨幣基金等風險較高的資產上，並表示巴郡持續購暴雪股票，現已持有9.5%。