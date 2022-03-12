巴郡股東籲呼由獨立董事長取代巴菲特職務　公司建議否決議案

由「股神」巴菲特掌舵的巴郡，將於下月30日舉行股東周年大會。公司於周五（11日）向股東建議，否決由股東提出由一名獨立董事長，以取代巴菲特現有職位的議案。

年屆91歲的巴菲特為巴郡董事長及行政總裁，擁有該公司16.2%股權，並擁有32.1%投票權。

據由公司股東National Legal And Policy Center指出，由於巴菲特身兼兩職會影響企業管治，建議由獨立董事出任董事長一職。公司指出董事認為此建議良好，惟此安排應待巴菲特不再出任行政總裁之後。

已交代日後管理層安排

公司亦交代了日後巴郡管理層人選。指出若巴菲特日後不再出公司董事長時，由其兒子Howard Buffett出任非執行董事長，而現為公司副主席之一的Greg Abel則擔當行政總裁。

至於有股東提出要考慮回應氣候變化風險的議案，巴郡指出公司旗下不少業務已公開指出，會關注氣候變化風險，其中保險業務部門已妥善管理由排放溫室氣體帶來的風險。同時指出公司已承諾業務發展採取多元及包容等態度，並不須要等待巴菲特指示。

去年總酬金為37.3萬美元

作為擁有近1,180億美元身家的巴菲特，在《福布斯》世界富豪榜上排名第五。可是據巴郡披露，去年巴菲特薪酬為10萬美元，連同保安開支等，公司予其本人的總酬金為37.3萬美元，較2020年的38萬美元略減。

至於Greg Abel及Ajit Jain兩名副主席，各人去年薪酬為1,900萬美元。