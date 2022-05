李家超當選特首｜我們同開新篇前提　處於同一時空　實現同頻溝通

第六屆行政長官選舉昨日(5月8日)舉行,沒有任何對手的前政務司司長李家超,在1428張有效選票當中取得1416張支持票,以破紀錄的97.74%投票率和99.16%支持率當選下任特首候任人。2019年反修例風波以來,中央決心重塑「愛國者治港」,相信這個結果符合當局的高度預期;加上李家超對報效家國的高度忠誠和服務市民的高度熱忱,也可預見未來局勢的高度穩定。可是,光憑中央的力挽狂瀾和李家超的一腔熱血,恐怕並不足以解決非常棘手的香港問題,畢竟「同開新篇」的基本前提,是大家處於同一時空、對問題有共同認識。



李家超口號是「我和我們同開新篇」,英文則是「We and Us A New Chapter Together」。儘管他試圖帶出「無分你我」的團結理念,但所採用的「我和我們」卻一種刻意區分「自我」和「他者」的表述方式。(香港01影片截圖)