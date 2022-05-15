拆解美金融核彈威力　「國產SWIFT」難阻外匯交易被切斷︱林子傑

香港金融管理局（金管局）已製定應急計劃，以防香港或中國大陸因沒有譴責俄羅斯在烏克蘭發動戰爭而受到美國制裁， 其中最主要的考慮是觸發SWIFT 禁令的潛在可能性。

自消息發布以來，許多市場參與者都想知道，中國開發的人民幣跨境支付系統（CIPS）是否在SWIFT 禁令下可以繼續協助中國與其他國家的境外交易。

為何SWIFT 禁令很重要？

SWIFT 禁令會對依賴 SWIFT 金融系統的企業和個人造成嚴重後果。例如，大部份SWIFT的成員在俄羅斯發動烏克蘭衝突以後，制裁俄羅斯通過SWIFT進行境外交易，導致俄羅斯無法再與海外機構進行常規商業貿易活動。此外，俄羅斯也無法買賣和控制他們海外的外幣資產，導致他們無法償還國家的外幣債務而發生違約。俄羅斯因無法再用外幣進行國際貿易交易，而堅持只接收盧布來支付能源交易。

SWIFT 禁令會對依賴 SWIFT 金融系統的企業和個人造成嚴重後果。（AP）

SWIFT 和 CIPS 的區別

SWIFT 和 CIPS 是為不同的目的而創建的。西方銀行合作社在 1970 年代創建了 SWIFT來提升國際金融跨境消息傳遞的準確性和有效性。

中國於 2012 年開始製定 CIPS，並於 2015 年在 SWIFT 的幫助下建立了該機制。中國創建 CIPS 的原因是在促進人民幣國際化，但隨著 2012 年 SWIFT 對伊朗的制裁，以及 2014 年 SWIFT 威脅對俄羅斯的潛在制裁下，CIPS 也變成在地緣政治惡化的時候繼續維持中國和境外貿易夥伴的交易而為國家安全作出貢獻。

總結

根據 SWIFT 的數據，截至 2022 年 1 月，已有 103 個國家和 1,280 家金融機構連接到 CIPS，大幅低於SWIFT 的200多個國家有和11,000 名全球參與者。此外，儘管中國是世界上最大的貿易國，但人民幣在全球支付中的份額只有3.2%遠遠低於美元為的40%。

從目前的數據來看，CIPS 取代 SWIFT 系統的可能性很低。但是，如果SWIFT在未來切斷人民幣或港幣的交易，那些想繼續與中國進行貿易的國家，將在沒有選擇下需要通過 CIPS 或其他管道（如數碼人民幣）結算付款。此情況將加快人民幣國際化步伐，擾亂以美元為主導的全球金融體系。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。