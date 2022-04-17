Meta豪洗2億「護主」　名人天價保安費　豈只防綁架勒索 | 林子傑

META（改名前為 Facebook在 2021年花費了超過2,680萬美元﹙2.09億港元﹚，用於其首席執行官(CEO) 朱克伯格 (Mark Zuckerberg) 及其家人的保安費用。

保護朱克伯格安全的成本，在近年不斷上升，並遠遠超過其他標普500公司的保安費。據彭博社(Bloomberg)報道，谷歌(Google)CEO Sundar Pichai一年的保安費是430萬美元、亞馬遜(Amazon)董事長 Jeff Bezos一年的保安費是160萬美元、而特斯拉(Tesla)並無披露CEO Elon Musk 的相關資訊。

為何這些高管需要，且公司願意花這麼多保安費在他們身上？

一般來說，像朱克伯格、 貝佐斯 （Jeff Bezos)、特朗普 (Donald Trump)、比爾·蓋茨 (Bill Gates)、巴菲特(Warren Buffet) 這些既富有且高調的名人，都擁有專門負責他們保安工作的專業團隊。這類情報團隊(Intelligence Unit)會全天候評估委託人被勒索、綁架、槍擊等安全問題的風險，在出行時，他們會規劃路線和評估會議場所、酒店等地點的安全性。保鑣團隊會陪伴受保護人，以確保他們的安全。例如，保安情報團隊要確保企業不同地區的領導人不會乘坐同一航班，以降低萬一發生事故時對業務的打擊。此外，綁架和人身安全並非委託人唯一關心的安全問題，更多時候不法分子希望通過資訊和保安上的漏洞，暫時中斷企業的商業運作、盜取商業機密和獲取一些委託人的黑材料。

還有，在媒體上曝光的國際名人保安問題，只是冰山一角，不足實際情況的10%，因國際級知名人士時常無緣無故受到攻擊。例如，1998年，比爾·蓋茨在比利時被當地一位作家 Noel Godin 用奶油餡餅擊中了臉，Godin 因此而聲名大噪！比爾·蓋茨在此之前很平易近人，也經常一人出行。事件發生後，總是在他身邊看到兩位魁梧的保鑣，就連微軟工作人員也要獲得邀請，才可訪問他的辦公室。

亞馬遜(Amazon)董事長 Jeff Bezos一年的保安費據報是160萬美元。（路透社）

社會越趨撕裂，保安需求和費用越增加！

根據 Ontic 2021 的報告 (Ontic 2021 Mid-Year Outlook: State of Protective Intelligence Report)，在政治問題上曾經表達立場的 CEO 中，有58%因此受到人身威脅。此外，曾經鼓勵接種疫苗或戴口罩等健康措施的企業領導者中，也有 56% 因此受到人身威脅。有趣的是，不少保安或人身威脅問題，竟來自企業內或領導身邊的人。在社會敏感問題日益增加和社交媒體的興起下，無論線上還是實體的保安問題都變得越來越重要。

過去一年，朱克伯格已成為META 的代名詞，META因舉報人（Whistle blower) Frances Haugen 發布的內部檔而受到審查，該文件暗示 Facebook 唯利是圖，管理層將公司利益的重要性淩駕於內容審核之上，因此令讓許多用家深感失望。META近年在媒體、立法和監管部門關注度不斷增加，以及今年股價大幅下跌之下，大眾對朱克伯格的負面情緒不斷惡化，也難怪他的保安費用會持續飆升。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有MSFT、ATVI 和 NVDA的股票和相關的衍生工具。