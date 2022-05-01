馬斯克與Twitter愛恨交纏史　天價收購勢令社媒變天 | 林子傑

這星期金融市場最具爭議性的人物定當是馬斯克（Elon Musk)。

週一，馬斯克以 440 億美元收購了 Twitter，並計劃將這家社交媒體公司私有化，以保障Twitter社交平台的言論自由。市場不少聲音反對這收購建議，美國法庭也已推翻馬斯克認為美國證券交易委員會(SEC)侵犯他言論自由基本人權 （First Amendment Rights)的指控。與此同時，馬斯克繼續在Twitter平台上發表一些惹火的言論，比如週四他表示正計劃購買可口可樂，並意圖將可卡因放回飲料中 （Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in)。

究竟馬斯克葫蘆裡賣的什麼藥？市場對他一連串的言論和行為都感到莫名其妙。

為什麼 Twi​​tter 對馬斯克很重要？

馬斯克不僅從Twitter的社交媒體發文中獲得了很多樂趣，作為全世界最有影響力的網紅KOL，他不需要依靠大型金融機構向傳統基金和機構投資者籌集資金，而可以直接通過Twitter向市場和他的忠實粉絲，推銷他對未來的願景及特斯拉(Tesla)和SpaceX的最新發展動向。馬斯克的宣傳，不僅令特斯拉在成立初期成功籌集了大量資金，去支持其高昴的研發成本，他的高人氣創辦人身份，也使公司的市值遠遠拋離其他科技公司和行業對手。

馬斯克與美國證券交易委員會 (SEC) 持續的衝突

馬斯克於 2018 年 8 月 7 日在 Twitter 表示，他正考慮以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化，並已成功獲得了資金保障而導致公司股價大幅上漲。2018 年 9 月SEC指控馬斯克的行為非常不負責任，因他無法證明他的資金保障，SEC 判處他向市場作出虛假和誤導性的陳述。最終和解協定規定，馬斯克支付 2000 萬美元的罰款，並在三年內不能擔任特斯拉董事長的職務，未來他在Twitter上發表可能影響特斯拉股價的重要商業資訊前，也必須通過證券律師的審查（Pre-approval)。

去年 11 月，馬斯克在Twitter平台上詢問他的支持者，是否應該出售他10%的特斯拉持股，以達到納稅要求。SEC裁定馬斯克因他的推文沒有獲得預先批准，而違反之前的和解協定。因此，馬斯克向法院投訴，辯稱SEC通過監督他使用Twitter 而侵犯了他言論自由的基本人權，且要求廢除之前的和解協定。法官拒絕了馬斯克的請求，並駁回了他言論自由的論點，因言論自由不可用作違反證券法的理由。

馬斯克（Elon Musk） 天價收購Twitter，將打破社交媒體當前審查制度的標準。（Getty Images）

Twitter會發生什麼？

馬斯克在Twitter上表示，他認為過去為Twitter制定審查制度的律師“非常不合適”，並分享了一個嘲笑的模因（meme)，此行為導致Twitter員工和用戶對他的大量攻擊。Twitter 前首席執行官Dick Costolo批評馬斯克此舉是在欺淩Twitter的員工，和令公司高層成為騷擾和威脅的目標。"Bullying is not leadership. What's going on? You're making an executive at the company you just bought the target of harassment and threats."

作為回應, Twitter 高層表示，他們曾經也對在線言論持有與馬斯克相似的觀點。他們認為 Twitter 的政策應該促進言論自由，但過去10多年Twitter平台上的暴力、騷擾和篡改選舉的行為,改變了他們的想法。

此類例子多不勝數，比如：

· 2014 年，Twitter上針對遊戲行業內女性的騷擾活動 Gamergate（死亡和強姦威脅），導致Twitter上不再允許分享未經同意的裸照、仇恨符號和美化暴力的推文。

· 2016 年，一個俄羅斯組織通過 2,700 個虛假個人帳戶，來影響特朗普和希拉利即將舉行的總統選舉。Twitter因此禁止用戶發布可能影響或誤導投票人的錯誤訊息。

現時，Twitter 和大部份社交媒體公司的行業參與者都認為，社交平台上的內容審查政策是保護言論自由的基本保障措施。

不少人認為，馬斯克最近的行動不是關於言論自由，而是在挑戰在社會上批評他的人和政府機構。他可以通過Twitter來進一步增加自身影響力和鞏固權力。例如，蓋茨(Bill Gates)在沽空特斯垃股票後，馬斯克在Twitter 上用了孕婦表情符號（emoji）嘲弄他。

那麼 Twitter的未來會怎樣呢？ 筆者不敢亂猜測，但可以肯定的是，馬斯克將打破社交媒體當前審查制度的標準。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有TSLA和 TWTR的股票和相關的衍生工具。