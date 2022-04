馬斯克與Twitter愛恨交纏史　天價收購勢令社媒變天 | 林子傑

這星期金融市場最具爭議性的人物定當是馬斯克(Elon Musk)。

週一,馬斯克以 440 億美元收購了 Twitter,並計劃將這家社交媒體公司私有化,以保障Twitter社交平台的言論自由。市場不少聲音反對這收購建議,美國法庭也已推翻馬斯克認為美國證券交易委員會(SEC)侵犯他言論自由基本人權 (First Amendment Rights)的指控。與此同時,馬斯克繼續在Twitter平台上發表一些惹火的言論,比如週四他表示正計劃購買可口可樂,並意圖將可卡因放回飲料中 (Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in)。

究竟馬斯克葫蘆裡賣的什麼藥?市場對他一連串的言論和行為都感到莫名其妙。

為什麼 Twi​​tter 對馬斯克很重要?

馬斯克不僅從Twitter的社交媒體發文中獲得了很多樂趣,作為全世界最有影響力的網紅KOL,他不需要依靠大型金融機構向傳統基金和機構投資者籌集資金,而可以直接通過Twitter向市場和他的忠實粉絲,推銷他對未來的願景及特斯拉(Tesla)和SpaceX的最新發展動向。馬斯克的宣傳,不僅令特斯拉在成立初期成功籌集了大量資金,去支持其高昴的研發成本,他的高人氣創辦人身份,也使公司的市值遠遠拋離其他科技公司和行業對手。

馬斯克與美國證券交易委員會 (SEC) 持續的衝突

馬斯克於 2018 年 8 月 7 日在 Twitter 表示,他正考慮以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化,並已成功獲得了資金保障而導致公司股價大幅上漲。2018 年 9 月SEC指控馬斯克的行為非常不負責任,因他無法證明他的資金保障,SEC 判處他向市場作出虛假和誤導性的陳述。最終和解協定規定,馬斯克支付 2000 萬美元的罰款,並在三年內不能擔任特斯拉董事長的職務,未來他在Twitter上發表可能影響特斯拉股價的重要商業資訊前,也必須通過證券律師的審查(Pre-approval)。

去年 11 月,馬斯克在Twitter平台上詢問他的支持者,是否應該出售他10%的特斯拉持股,以達到納稅要求。SEC裁定馬斯克因他的推文沒有獲得預先批准,而違反之前的和解協定。因此,馬斯克向法院投訴,辯稱SEC通過監督他使用Twitter 而侵犯了他言論自由的基本人權,且要求廢除之前的和解協定。法官拒絕了馬斯克的請求,並駁回了他言論自由的論點,因言論自由不可用作違反證券法的理由。

馬斯克(Elon Musk) 天價收購Twitter,將打破社交媒體當前審查制度的標準。(Getty Images)

Twitter會發生什麼?

馬斯克在Twitter上表示,他認為過去為Twitter制定審查制度的律師“非常不合適”,並分享了一個嘲笑的模因(meme),此行為導致Twitter員工和用戶對他的大量攻擊。Twitter 前首席執行官Dick Costolo批評馬斯克此舉是在欺淩Twitter的員工,和令公司高層成為騷擾和威脅的目標。"Bullying is not leadership. What's going on? You're making an executive at the company you just bought the target of harassment and threats."

作為回應, Twitter 高層表示,他們曾經也對在線言論持有與馬斯克相似的觀點。他們認為 Twitter 的政策應該促進言論自由,但過去10多年Twitter平台上的暴力、騷擾和篡改選舉的行為,改變了他們的想法。

此類例子多不勝數,比如:

· 2014 年,Twitter上針對遊戲行業內女性的騷擾活動 Gamergate(死亡和強姦威脅),導致Twitter上不再允許分享未經同意的裸照、仇恨符號和美化暴力的推文。

· 2016 年,一個俄羅斯組織通過 2,700 個虛假個人帳戶,來影響特朗普和希拉利即將舉行的總統選舉。Twitter因此禁止用戶發布可能影響或誤導投票人的錯誤訊息。

現時,Twitter 和大部份社交媒體公司的行業參與者都認為,社交平台上的內容審查政策是保護言論自由的基本保障措施。

不少人認為,馬斯克最近的行動不是關於言論自由,而是在挑戰在社會上批評他的人和政府機構。他可以通過Twitter來進一步增加自身影響力和鞏固權力。例如,蓋茨(Bill Gates)在沽空特斯垃股票後,馬斯克在Twitter 上用了孕婦表情符號(emoji)嘲弄他。

那麼 Twitter的未來會怎樣呢? 筆者不敢亂猜測,但可以肯定的是,馬斯克將打破社交媒體當前審查制度的標準。

【財經專欄】馬山歸來不看岳.林子傑

作者介紹:馬山資本董事總經理,資深投資人,半個媒體人。香港浸會大學校董會成員,香港證券及投資學會(HKSI)董事會成員, 香港社會創投基金(SVHK)非執行董事,上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師(CFA)及註冊會計師。

筆者為證監會持牌代表,筆者的投資組合裏沒持有TSLA和 TWTR的股票和相關的衍生工具。