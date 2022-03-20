港股海嘯級波動　輸錢皆因贏錢起　Big Short損十年本利｜林子傑

恒生指數和中國概念股因疫情、地緣政治和潛在的金融制裁陰霾下在上星期先經歷了斷崖式的崩潰然後在憧憬中央政策支持下發生了在2008年金融海嘯後最大的一輪暴力拉升。

在眾多投資者欣喜若狂的同時， 筆者認識的一名投資老手因空倉挾空（short squeeze) 而失去了由年初至今因沽空獲得的巨額利潤和過去10多年累積的本金。

沽空可以在市場急速下降時提供快速的巨額利潤，但使用別人的股票賺錢也可帶來災難性的風險。除了在市場動盪時證券行有可能追加保證金（margin call) 和概念上的無限損失以外，下列是投資者有可能忽略了的風險：

在沽空操作時，專業投資者一般會留意個別股票的沽空比率(short interest ratio)，以避免出現挾空。但上星期是整個市場和板塊的大幅挾空。據彭博社報導，在剛剛的周一和周二，賣空約佔香港每日總成交量的四分之一。 這些沽空機構在周一交易了超過1,000萬股騰訊股票，為一年多以來的最高水平。還有如果借出股票的保證金賬戶因任何原因轉移到現金賬戶也令市場可借入沽空的股票大幅減少而發生空倉挾空。

港股上周暴升暴跌，嚇怕不少投資老手與新丁。﹙資料圖片﹚

以史鑒今，歷史上最引人注目的空頭挾空在歐洲汽車製造商大眾汽車的股票上。 2008 年，大眾汽車的股價在幾天之內上漲了 300% 以上，一度使該公司的價值超過 4,000 億美元和高於當時任何其他上市公司的估值。還有，星光熠熠的對沖基金Melvin Capital Management在去年被散戶大舉挾GameStop等股份空倉而虧損了數十億美元。在此之後，Melvin Capital Management 宣布基金將不再追求做空策略。

投資者還需要記緊支持措施既是福也是禍。兩年前，中國央行和各監管機構發布了 30 多項支持措施，以應對冠狀病毒爆發的影響。 監管機構禁止共同基金和券商自營交易員賣出多於買入股票。這些措施有效的使滬深300指數在大幅下跌後反彈到年底的27%上漲。然而， 2015 年股市泡沫破滅後的政策干預導致市場加速拋售，滬深 300 用了五年時間才恢復到 2015 年的高點。

輸錢皆因贏錢起。成功導致筆者的朋友過分自信，在過去一個月中漸漸忽略了管理自己的空倉注碼和加大了槓桿，長期的順境，令投資者忘記了尊重市場而導致災難性的結果。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有MSFT、ATVI 和 NVDA的股票和相關的衍生工具。