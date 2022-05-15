外傭姐姐「皇帝女唔憂嫁」　薪金狂升　僱主硬食｜陳仕娜

講起「吊高嚟賣」，家中三個月後合約期滿的外傭姐姐，她現正處於「皇帝女唔憂嫁」的當紅季節，我提早半年向她拋出豐厚的續約聘書，結果她草草地考慮了一個星期，就很乾脆地請我吃檸檬，吩咐我不要痴痴地等，因為她尚未「make up her mind」。眼下這疫市，加薪、加假、加花紅也留不住外傭的心，新姐姐明言必須有獨立房間、膳食津貼，確保八小時充足睡眠，不能早起，要求花款多多，一不小心她已變成做「莊」的那個。

金融圈打滾的人，都很看重「勢」，所謂見風使舵，有風使盡𢃇，皆因好形勢可遇不可求，大市勢如破竹，一發千響，當然要「食盡個勢」，撲入市攫奪巨利。以前我懷抱文人的高遠志向，非常不屑這種唯利是圖的做法，更嗤之以鼻。現實裡徒有滿腹墨水經綸，卻無形勢成全的話，只剩返文人之酸。你跟孤寒財主履行君子協議，他應承日後「你做到乜乜乜，就option同錢多多都俾」，一擔擔天花亂墜的說話，毋須花費分毫，哄得你心花怒放，年華逝去，空頭支票卻遲遲未見兌現。

勞工處1月28日宣布，由2月5日起外傭來港檢疫期與其他人士一樣，由21天減至14天。（資料圖片）

做人切忌有風駛盡𢃇

炒股何嘗不是時機不等人，當騰訊（0700）衝上775蚊、阿里巴巴（9988）升穿300元，乃大好形勢造就的「食糊」高峰，之後馬雲的螞蟻上市不成，變作「螞蟻上樹」，大市便飛流直下三千尺，恒指的神話逐步崩潰幻滅。

師傅常道「有風毋通駛盡帆」，告誡我們做人要留點餘地，不要得勢不饒人，贏得太盡。駕船的人都知道，好風不常起，出海遇上順風順水，細細馬力已輕舟飄送，心情零舍暢快。話說回來，外傭姐姐正在經歷如斯良辰美景，不好好利用抬高身價，確實對不起自己。「供求失衡」的形勢逼人，我最後以超出五成的加幅，死死氣氣搶簽了一位印姐，陰鬱情緒一掃而空。老友忍不住兜頭淋盆冷水，警醒我要有隨時「被飛」的預備，然後又墮入另一場惴惴不安的惡夢。

兩年疫情終雨過天晴

風雨連綿的歸途上，船老大提醒我們，風大時，千萬勿掛滿帆，扯帆要且放且收，如果帆鼓到滿，扯得極盡，船全速飛馳，就容易失控，一旦觸到江中礁石，後果不堪設想。

回想這場歷時逾兩年的新冠風暴，亦終將雨過天晴，關口重開、航班復常，海外的姐姐新血必定歸位，撥亂反正，風雨過後再見陽光。這一刻匍匐前進，一字之曰「忍」。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。