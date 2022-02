公僕「何不食肉糜」太離地　抗疫戰重同理心、溝通力｜陳仕娜

「何不食肉糜」似風土病,古今中外皆有。1763年前,晉惠帝見天下饑荒,深感困惑,「百姓無慄米充飢,何不食肉糜?」法國末代王后瑪麗安東妮亦患此症,吩咐臣下叫無麵包裹腹的人民,「let them eat cake」。華府2019年曾停擺逾一個月,商務部長羅斯當時呼籲「冇糧出」的公務員去「搵財仔」借錢周轉,眾議院議長佩洛西忍不住反諷他「call your dad for money?」香港富二代同樣離地,鼓勵月入萬五蚊的年青人,月儲三千好快會買到樓。

順便為惠帝司馬衷平反一下,史書說他「為人戇騃」,即是癡呆,他當時聽到百姓餓死,單純地反問宦官們「何不食肉糜?」,乃出於單純的無知,並非暴戾君王。後世穿鑿附會延伸到譏諷身居高位者,對民間疾苦毫不知情,言行及施政「離曬地」。

今時今日的公務員IQ爆燈,飽讀詩書學貫中西,何解頻頻「亂噏當秘笈」。繼呼籲到郊野公園開飯論、確診後坐私家車去急症室後,立法會議員再破新底,倡議揸無人機空投鮮活食品給疫中港人,笑掉人大牙。媒體老友分析一針見血,這班公僕喜歡以「官」自居,要求市民配合他們WFH的政策,從沒想過主動為人民服務,更遑論謀福祉。

「官本位」思維氾濫成災,如何願意紆尊降貴奔赴前線,落手落腳了解醫護、病患、清潔工、保安隊、運輸員的心酸苦況。高談闊論清零的目標,卻了無清零的氣魄與行動力,漏洞百出,置老弱稚童於淒風冷雨中捱凍苦等幾百個小時,淪為全球笑柄。

有研究指女性領袖在抗疫戰中,因為同理心強及樂意溝通,表現比男人更為優勝。新西蘭41歲的女總理阿德恩,抗疫見功,民望高企。她年紀輕輕,卻具備強大的親和力,基督城清真寺槍擊案後,披上頭巾親赴現場擁抱伊斯蘭同胞,火速收緊槍械管制、清除種族主義,果斷的行動贏得輿論的激賞及民心。馬丁路德金說,真正的領導人並不是尋求共識,而是創造它。阿德恩塑造了多個共識,展現出行動力、關心和團結。

還有一則新聞,北馬其頓總統彭達羅夫斯基手拖手護送一名遭到欺凌的唐氏綜合症女孩回校,以身作則,向全國宣告重視平等對待、向欺凌說不。這些「民為本」的領袖都很窩心,一定不會當市民請求你「開記招戴上口罩」時,一直Say No、我行我素。全球女領袖於抗疫戰中屢有建功,香港第五波疫情完全失控,則屬一大敗筆。

【財經專欄】來一杯莫卡.陳仕娜|耀才證券企業傳訊總監

簡介:由財經記者到公關,遊走媒體、地產及金融行業,飽覽世事更迭,藉文字透徹人心,嘻笑怒罵中,也望讀者有所得著。