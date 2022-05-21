DSE中文level 2都可以入HKU　憂學生質素下降實過慮｜June Leung

香港大學收生及國際交流事務總監嚴志堅於本月12日宣布：考慮到新冠肺炎疫情擾亂今屆中學文憑試DSE考生的學習安排，影響了他們的成績表現，故將調整下學年（即2023年）的收生安排。當中調整最令人意料之外的是中、英文，其中一科僅考取Level 2便可入讀港大。消息宣布後，有人覺得是港大妥協了，更有網民慨嘆「咁都得？」、「真係一代不如一代」、「每況愈下」。如果說港大妥協了，倒不如說港大終於醒覺。自DSE以來，多少香港尖子因本地教育制度因素等問題或迴避中文這份「死亡之卷」而逃亡往其他學制？大家心中有數。

有一次聚會，席間有教育局官員，本來大家言笑晏晏，突然有一位「廠三代」知名人士向這位官員說：「你真係要睇吓科中文，我當年用HKAL 3A成績直接報藤校先有今時今日，但係如果你叫我重新來過在這個制度下，我肯定中文過唔到，通識又未必過到，還是花氣力擔心在死亡之卷之上，3科5**未必考到，最後HKU又入唔到，藤校更加無望，更加不用說全獎學金留學！」之後全場靜了10秒，大家都陷入沉思中。

今次以疫情為由推出收生安排調整，嚴志堅表示並非要吸引學生入學，他雖然說得很招積：「想入港大嘅學生多到收唔晒，是次調整旨在幫助考生。」但確實港大向來一不缺錢，二不缺學生。與其說港大妥協，在收生要求上讓步，倒不如說港大在教改十多年後，終於明確自己的收生「風格」以及向「專才型」考生拋出橄欖枝，畢竟在全球教育都強調STEM之時，為什麼香港仍然堅持語文成績先行？擔心港大學生質素因此而下降也未免過份憂慮了吧！

因疫情爆發，讓今年DES考生受到更大壓力。（梁鵬威攝）

調整對語科成績要求 反映港大知悉收生風格

以LLB法學士課程為例，對語文科的要求仍然嚴格；至於其他學系，中、英文不及3的考生的整體分數要在打九折後仍達預計收生要求才獲考慮。從這些安排細節，看得出港大有心藉此措施把「專才型」學生吸回來。再者，一向每年都有不符合收生基本要求的學生向港大、中大叩門，其實並不公平，因為很多人不懂玩「叩門」。今次公布的彈性收生安排事先張揚事件，透明度高，沒有自己人「玩晒」的感覺。

由於各間大學對於英文科仍然高度重視，超過50%大學學科都將英文科計分高於其他科，因此縱使英文科Level 2都能入讀港大，相信英文仍然起了關鍵作用；相反以前被視為「死亡之卷」的中文科變得並不致命，以往傳統名校生因英文優異但害怕中文不能達3級成績而避開DSE，轉賽道往IB或GCE A Level ，是次轉變，可能有助「專才型」學生留在DSE這個高中體系。畢竟本地學生考DSE的成本遠比其他國際學制為低。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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