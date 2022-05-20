蔣震追思會5月26日舉行　緬懷其豐盛人生　不斷奮進精神風範

有「注塑機大王」之稱﹑本港工業家﹑蔣震工業慈善基金創辦人主席﹑震雄集團（0057）創辦人及榮譽主席蔣震，在今年3月13日離世，積閆享壽100歲。蔣震的追思會將於下周四（26日）於會展舊翼舉行，以緬懷其豐盛人生﹑愛國精神，以及不斷奮進的精神風範。

據蔣震家人於報章上刊登訃聞，指出蔣震追思會委員會主任為全國政協副主席梁振英，副主任為行政長官林鄭月娥﹑行政長官當選人李家超，以及中聯辦副主任譚鐵牛。

追思會委員分別有財政司司長陳茂波，同時亦包括長和系創辦人李嘉誠﹑東亞銀行（0023）主席李國寶﹑合和主席胡應湘等商界知名人士。政界方面，則有行政會議召集人陳智思，以及人大常委譚耀宗及基本法委員會副主任譚惠珠。學界方面，則有中文大學校長段崇智﹑港大校長張翔及理大校長滕錦光等人。

訴聞內指出蔣震乃為香港一代工業鉅子，更是一位心繫家國﹑熱心公益的企業家。於1966年發明了香港首部十安士螺絲直射注塑機，並贏得「注塑機大王」美譽。他亦曾任港事顧問，亦分別獲得港大﹑理大及公開大學頒授榮譽博士。

訃聞內同時指出蔣震熱心公益奉獻，秉持「取諸社會﹑用諸社會」的宗旨，更是香港首位「裸捐」全部股份的企業家，畢生無私奉獻家國，愛國愛民精神足以垂範世人，感召後起。