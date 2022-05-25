友和IPO在即　上市文件一文睇清　皇牌吸塵機原來咁好賺？

本地電商新星友和集團周二通過上市聆訊，民銀資本擔任獨家保薦人，市場消息指，友和將於明日（26日）至下周二（31日）建簿，計劃於6月9日上市。

根據聆訊後資料集顯示，截至2021年至22年財年首八個月，友和集團收入錄得4.96億元，按年增加71.87%；惟期內盈轉虧，除稅前虧損錄1,112.4萬元，去年同期為稅前溢利2,147.6萬元。

期內，友和平均每月活躍用戶數目（MAU）為167.4萬人，註冊會員數目達70萬人，活躍客戶數目為18.2萬人，已完成訂單數目達29.4萬張，總商品交易額（GMV）達4.83億元，客單價為1,643元。

友和作為電商平台，沒有自家品牌，主力是遊說國際品牌讓友和成為香港和澳門的總代理。（友和提供）

主要銷售家庭電器 收入佔逾四成

友和採用線上線下融合（OMO）模式的零售業務，首八個月線上零售收入高達3.94億元，佔整體近八成；線下零售店銷售則佔約16.7%；而線下批量銷售及其他則佔約4%。

若以產品類型劃分，單價較高的家庭電器為主要銷售類別，期內收入達2.09億元，佔整體42.3%；電子產品佔26.8%；美容及護理電子產品佔15.2%；電腦及電腦週邊產品及生活時尚產品分別為9.9%及5.8%。

不過，以產品毛利拆分，收入佔比最高的家庭電器之毛利率只有14.3%，相反單價較低的生活時尚產品毛利率最高，達32.5%。

日本國內著名品牌愛麗思（Iris Ohyama），友和引入香港，銷情理想。（友和提供）

皇牌Iris Ohyama吸塵機毛利率高

根據友和早前接受《香港01》專訪透露，公司在2015年成功引入日本成立達60年的國內著名品牌愛麗思（Iris Ohyama），品牌主力出產除塵蟎吸塵機，最終成為友和的皇牌產品。

而上市文件顯示，品牌B的吸塵機產品在2020/21財年的收入達1,308.8萬元，毛利達550.3萬元，毛利率達42%。至於21/22財年首八個月品牌B的毛利率則降至34.8%，但仍然是公司毛利率最高的產品之一。資料顯示，品牌B為一間位於日本的公司，主要從事吸塵機、風扇、空氣清新機等家庭電器的供應，很大機會是愛麗思品牌。

至於另一高毛利率產品是跑步機，21/22財年首八個月品牌N的跑步機毛利率達40.2%，資料顯示品牌N是一間位於中國的公司品牌。

電子產品及家電網上銷售市佔第一

根據弗若斯特沙利文報告指，截至2021年3月31日止年度，按零售業網上銷售額計的香港電子商務平台排名之中，HKTV Mall排名第一，市場佔有率達13.9%；友和則排名第三，市佔率1.8%。

若按電子產品及家庭電器的零售業網上銷售額計，友和的市場佔有率排名第一，達5.6%，第二位是HKTV Mall，市佔率約5.5%。

眾安街日本城以九折出售保暖電器，並放到門旁顯眼位置讓市民選購。（歐陽德浩攝）

股東包括遠東邱氏、日本城母企

股東結構方面，現年36歲的創辦人徐嘉穎（Kathy）和行政總裁胡發枝（Franz）於2013年共同創辦友和OMO業務，他們為公司的控股股東。

徐嘉穎和胡發枝曾接受《香港01》訪問透露，兩人分別於港大及科大商科畢業，在2012年拍拖不久便一起發展電商事業，翌年創立友和。兩位土生土長的香港人，當時憑著100萬元的創業本金，在沒有任何「人脈」的情況下，不斷發電郵遊說品牌加入平台。直至去年年中，友和估值突破8億元。

另外，友和在2021年5月份引入多名投資者，當中包括日本城母企國際家居零售（1373）的間接全資附屬公司日本城（管理）、遠東發展（0035）的高級管理層，以及已故本地著名實業家蔣震五女蔣麗苓。

其中，日本城當時注資約300萬美元，折合超過2,300萬港元。雙方同時簽署諒解備忘錄，日本城及友和將利用各自資源在各方面合作，包括營銷、倉儲服務及分銷渠道，給客戶提供OMO的新體驗等。