蔣震追思會｜子女憶父親　既嚴厲又慈愛　教勿做「富二代寄生蟲」

震雄集團（0057）創辦人兼榮譽主席蔣震今年3月中離世，享壽100歲。家人今日（26日）下午2時在會議展覽中心會議廳為他舉行追思會，政商名人雲集。

蔣麗萍表示，父親既嚴厲又慈愛，教導要發奮回饋社會。（鄭子峰攝）

蔣麗萍︰父親既嚴厲又慈愛

有份在現場打點的蔣震三女蔣麗萍表示，父親既嚴厲又慈愛，「以往考試不合格會打手板，但在週末﹙他﹚亦會帶子女去遊水、去食雞，每次食飯每一個孩子都可以點一個菜 。」

蔣麗萍指，父親的願望是離世後捐身家，生前教導子女不要成為「富二代寄生蟲」，真正精彩的人生是靠自己，做有用的人，「所以我們每個兄弟姊妹都發奮回饋社會，家族成員在政商界都有涉足。」她亦感恩社會賢達今日前來追思父親，並鼓勵香港人，「只要你對社會有付出，一定有人記得你！」

蔣震搞實業致富，惟早年已決定財富不分予妻兒，改為設立「蔣震工業慈善基金」，造福社會。他育有6女1子，各有成就，除了已移居美國的大女蔣麗華行事較為低調，其餘6人在港均有一定知名度，包括有「政壇元秋」之稱的二女蔣麗芸。

蔣震二女蔣麗芸與丈夫梁海明。（鄭子峰攝）

蔣麗芸︰100分父親

蔣麗芸表示，今日好感動，好多父親的朋友、政商界人士悼念他，甚至有幾十年前的老街坊 ，證明父親為人確實得到大家認同，同時希望父親的慈善基金繼續發揚光大。

她指，過去30年，父親的基金積極作出貢獻，為中國培訓工業人才，現在中國已經成為世界工廠。「爸爸在生經常說，中國人顧家、肯捱， 中國人的工業一定能打邊全世界，在世界站起來。」雖然不捨父親過世，但蔣麗芸指父親能有100歲，也是老天眷顧，感恩父親離世時，有子女陪伴在側，而且他一生要做的事已完成，離世時也很安詳。

蔣麗芸更帶哭腔稱，父親在事業上的成功、捐錢做慈善都是其次，更重要的是，他是一位100分的父親，「無論他多忙，亦絕對不會錯過我們的重大日子，例如是第一次上台表演，就算扮演一顆樹，爸爸也會參加。他還經常送我們返學，病了亦會煮大蒜麵給我們。」

蔣麗芸又指，父親付出了100分，亦會得到得到子女100分的愛，感恩過去一年，多了與父親相處的時光，可以親身照顧父親。

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追思會上 蔣震女兒則獻唱詩歌

蔣震生前熱心公益，在政商界人脈極廣，其追思會多名政商及學界名人均有出席，包括追思會主任兼全國政協副主席梁振英﹑追思會副主任兼候任行政長官李家超、財政司司長陳茂波﹑食物及衛生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權﹑立法會主席梁君彥﹑行政會議成員兼立法會議員林健鋒﹑人大常委譚耀宗，基本法委員會副主任譚惠珠﹑全國政協委員曾偉雄、中大校長段崇智﹑民主黨前主席劉慧卿﹑新地郭氏家族成員郭炳江﹑香港上海滙豐銀行非執行主席王冬勝等。

另外，全國政協前常委陳永棋﹑香港中華總商會﹑信德主席兼董事總經理何超瓊﹑嘉華國際執行董事呂耀華﹑英皇集團主席楊受成等致送花牌。

在追思會上，梁振英及「蔣震工業慈善基金」首屆總幹事曾慶忠分別致詞。蔣震女兒則獻唱詩歌《我永恒的家在天上》，由兒子蔣志堅代表家屬致謝詞。另外，追思會亦向到場者贈送蔣震生前創作﹑港人集體回憶的傳奇玩具西瓜波。