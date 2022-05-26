蔣震追思會｜李家超及政商界人士到場致意　梁振英：後輩楷模典範

震雄集團（0057）創辦人蔣震於今年3月逝世，享壽100歲，其家人今午（26日）在會展舉行追思會，候任特首李家超、全國政協副主席梁振英、財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥、民主黨前主席劉慧卿等人到場致意。



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林鄭月娥、陳佐洱致送花牌

追思會會場佈置樸素，大型佈景板上印有撮自《論語》的「學而不厭，誨人不倦，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至。」佈景板兩旁設電視機播放蔣震生前的相片。現場所見，特首林鄭月娥、候任特首李家超、港澳辦前副主任陳佐洱、周波等人致送花牌。

追思會由梁振英擔任主任並致辭，由蔣震女兒獻唱詩歌 《我永恒的家在天上》，表示對其的思念及感恩。蔣震兒子蔣志堅代表家屬致謝詞，分享父親睿智的教誨及與他相處的温馨點滴。

梁振英在追思會上致悼辭。（鄭子峰攝）

梁振英：言教身教受用不盡

梁振英在追思會上致悼辭，指蔣震在1958年創立「震雄機器廠」，工廠遍及兩岸三地，「震雄」享譽國際，「注塑機大王」之名當之無愧。他指蔣震都無愧於時代，居功於家國，在蔣震晚年的面容上，「我們見到的是修身齊家、達己達人、心滿意足的笑容」，又讚揚蔣震是晚輩後輩的楷模典範，「在山東是香港的驕傲，在香港是山東人的自豪。他的言教身教，我們受用不盡，我相信他的家族後人會將老先生的高尚情操薪火相傳，發揚光大。」

三女蔣麗萍：父親願望是離世後「捐身家」

三女蔣麗萍在追思會後回應傳媒提問，表示父親是個「好嚴厲又好前衛嘅爸爸」，小時候若果成績表「滿江紅」或不合格，定會打手板。她指父親重視運動，周末會帶同孩子們一起游泳，然後聚餐，每個人都可以點一個菜，對爸爸的每一個舉動都印象深刻。

蔣麗萍指父親的願望是在離世後「捐身家」，不要他們成為富二代的寄生蟲，要靠自己在困難掙扎之中活出來，才算是有意義的人生，所以七兄弟姊妹都發憤回饋社會，活出屬於自己的一章。

候任特首李家超到場。（鄭子峰攝）

不少政商界人士出席追思會，包括全國人大常委譚耀宗、基本法委員會副主任譚惠珠、公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、立法會議員林健鋒、葛珮帆、周浩鼎、梁熙、香港總商會主席王冬勝、新鴻基地產前聯席主席郭炳江、前警務處長曾偉雄、「話劇之父」毛俊輝等。

研發「西瓜波」 60年代熱門玩具

蔣震是著名工業家，1958年創立「震雄機器廠」，有「注塑機大王」美譽，旗下震雄集團為本港上市公司。蔣震在創業翌年，運用兩種不同密度的塑料研創成雙色混合塑膠成型技術，量產紅白相間的「西瓜波」，成為六、七十年代孩童最熱門的玩具，塑造了好幾代香港人的集體回憶。記者抵達追思會現場亦獲派發一個小「西瓜波」作紀念品。

蔣震育有六女一子，他於2018年正式退休，當時交棒予排名第六的女兒蔣麗苑及第七的兒子蔣志堅，由蔣麗苑接任主席，蔣志堅出任副主席。蔣震二女蔣麗芸活躍政壇，曾任立法會議員。

蔣震喜以遠足活動鍛煉體魄，曾完成長達100公里「毅行者」體能挑戰，至今仍是最年長完成全程的紀錄保持者。