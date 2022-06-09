鄭志雯回港隔離獲子女送窩心禮物　一封電郵證酒店不冷漠｜珍姬蜜

本港疫情好轉，回港居民隔離只需七日，小珍身邊唔少朋友都忍唔住訂機票「出走」，除咗去旅行，亦有出國公幹。不過，疫情改變了大家出行模式，就連「share」嘅內容，也出現變化。

小珍知道瑰麗酒店（Rosewood）集團首席行政總裁鄭志雯（Sonia）早前到美國公幹，最近回港隔離，亦喺社交網站分享一些相片，十分有意思。

鄭志雯上載了一張手畫嘅卡，同一張零食相，卡上面寫住「Welcome back Sonia & Paulo」，並加了「CARLYLEANDCO」及「ROSEWOODHONGKONG」兩個Hashtags，相信係瑰麗旗下私人會員俱樂部Carlyle & Co員工親手畫，以歡迎鄭志雯與先生龐建貽﹙Paulo﹚回家。

但講到最窩心， 一定係仔女們親手做嘅布朗尼同手寫字條，見到字條上寫住「I miss u」，相信未食布朗尼已經甜入心！

The Carlyle坐落於香港瑰麗酒店，可欣賞維港美景。（The Carlyle提供）

鄭志雯堅持帶給客人家的感覺

雖則話酒店是「人哋地方」，但賓至如歸的感覺，不時上演。上個月鄭志雯到美國Rosewood旗下嘅酒店The Carlyle開會，佢提到前線員工向佢分享咗好多故事，感受到佢哋工作嘅熱情，令自己更堅信教導前線同事熱情款待係啱嘅。

其中一個故事，係一位遠在美國客人，特登寄咗感謝電郵俾佢，講述入住嘅經歷。原來寄出電郵嘅客人，喺今年年頭入住美國The Carlyle，當時嗰位客人嘅媽媽剛剛過身冇耐，為咗走出喪母之痛，佢決定喺The Carlyle住一星期，原因是The Carlyle係佢同佢母親最鍾意嘅地方。電郵提及，The Carlyle嘅員工好用心招待佢，同平時一樣細心之餘仲有同佢傾偈，令佢有屋企人陪伴嘅感覺。

鄭志雯話呢封電郵令佢好深感受，亦都令佢確信自己一直以來嘅信念係正確嘅。面對生活嘅難關時，正如聖嚴法師嘅十二字箴言︰「面對它、接受它、處理它、放下它。」相信嗰位客人選擇入住The Carlye，正正就係想處理自己悲傷嘅情緒並放下母親離世嘅痛苦，好好生活落去。難得遇上好員工，可以獨自「療傷」，也算不幸中的小幸。