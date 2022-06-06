爪哇斥6.27億收購大坑龍風臺15伙　擬重建作長線收租

爪哇集團（0251）再次買入港島地皮，擬重建成豪宅，並作長期收租用途。所指的是渣甸山大坑道89至93號龍風臺公務員合作社住宅地盤，全部業權悉數售出，計及補地價的總收購成本約6.27億元，每呎收購成本約28,000元，買家為去年中起展開收購的爪哇集團。

爪哇控股指，於去年10月11日，就收購15個位於渣甸山龍風臺15個住宅訂立買賣協議，計及經政府評估該物業其中13個單位的補地價金額，涉資為6.27億元。

每呎收購成本2.8萬

該公司指出政府已在今年6月2日，完成13個單位的補地價金額評估，相關單位賣方則於今日（6日）接納補地價金額。公司指，物業將會重新發展為豪宅作長期投資，用作租賃乃最具成本效益。

上址總地盤面積為11,000平方呎，現狀為一幢五層高公務員合作社住宅物業，地下至四樓全屬住宅單位。物業於1959年入伙，根據地契所訂最高地積比率為2倍，可重建最大樓面面積約為22,000平方呎，可建成6層，包括停車場。

第一太平戴維斯香港投資部資深董事陳汝軒則指，上述物業屬公務員合作社大廈，加上樓齡及設施老舊等因素，過去多年在市場上難以出售。該行掌握公務員合作社物業買賣的專業知識，配合政府補地價政策的優化措施，促成是次龍風臺收購項目。

爪哇年初獨資奪得淺水灣住宅地王

爪哇集團近年專注發展香港傳統地段豪宅，現獨資持有深水灣壽臣山道東1號豪宅項目；今年2月則獨資以11.88億元奪得淺水灣南灣道地皮，每呎樓面地價62,352元，打破全港官地呎價紀錄。