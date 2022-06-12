高通脹累美國經濟　拜登應對被動　民主黨中期選舉堪憂｜林子傑

白宮在上週宣布，它將發起為期一個月的活動，以突出拜登自上任以來的經濟成就。

在高通脹、高物價這艱難現實下，拜登和他的團隊正採取一種競選策略，試圖讓美國人相信，美國現時的經濟狀況正十分強勁。

拜登最近在《華爾街日報》的一篇專欄文章中，表揚自己在當上了美國總統後，如何帶領美國走出新冠疫情及創造了強勁的經濟狀況，包括在五月份創造的390,000個工作崗位、3.6%的失業率正處於疫情後的低點。但文中他在提出未來一系列的抗通脹計劃時卻顯得十分被動，首先他說自己與特朗普不同，他不會試圖影響美聯儲官員控制加息和縮表以控制通脹的決定，因為這不恰當，且會影響到美聯儲的獨立性。其次拜登警告，除了推動國會更快地通過他提出降低水電費、處方藥和兒童保育成本的法案和進一步釋放國家石油儲備外，政府在短期內對於降低通脹幾乎無能為力。值得留意的是他在文中並沒有提及他自上任以來大力推動的「Build Back Better」計劃。

可是，大部分的美國人似乎並不認同拜登和他的團隊所推崇的樂觀願景。最近的民意調查顯示，美國人對經濟的悲觀情緒越來越高。在能源價格處於近年歷史高位並繼續攀升的大環境下，雖然過去 12 個月的平均時薪增長了 5.2%，但最新的美國通脹報告顯示物價比去年同期增長了 8.3%，因而導致工資的所有增長都被通貨膨脹所抵消。

展望今年 11 月的中期大選，看來拜登沒有足夠的時間，改變選民對其經濟成就的看法。拜登現時39%的支持率陷於他上任以來的低位，受訪者中只有20%認同美國經濟正朝著正確的方向發展。而在過去的歷史中，沒有一位總統可以在中期選舉前的6個月內，大幅提高人民對自己的支持率。

鑑於當前的政治環境，選舉預測者預計共和黨在中期大選將增加20 至 35 個席位和足以控制國會，並認為共和黨很有可能對拜登在阿富汗撤軍問題的處理展開調查，並在其剩餘的任期內，向政府施壓令其寸步難行，情況就好像重演當年克林頓、奧巴馬的類似遭遇。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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