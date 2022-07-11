安倍晉三逝世｜分析指岸田文雄將逐步終止安倍經濟學政策措施

日本前首相安倍晉三上周五（8日）遇刺身亡，終年67歲。《路透》引述分析指出，現任首相岸田文雄不太可能改變現行經濟政策，可是長遠而言將逐步終止安倍在位期間推出的擴張性財政政策，以及超寬鬆貨幣政策。

報道引述分析師指出，安倍晉三自2020年退任相後，仍是自民黨內最大派系領袖，所以岸田不會冒激怒黨內眾多安倍支持者的風險，立即改變現行政策。隨著安倍身故及自民黨在周日的眾議院選舉大勝，岸田文雄將有更多政治資本去作出改變。

岸田文雄上任後曾表示，希望將財政及貨幣政策正常化，並逐步改變定調10年經濟政策的「安倍經濟學」。

SMBC日興證券高級經濟師Koya Miyamae指出，在短期內日本難扭轉現行超寬鬆貨幣政策，不過日本政府長遠必須作出調整以應付日圓大幅貶值等問題。

安倍在2012年末再次上執政。為解重振日本經濟，上台後推出「安倍經濟學」，其政策包括大規模量化寬鬆﹑大舉增加政府開支及促進增長的結構性改革。超寬鬆貨幣政策幫助日圓貶值，改善出口表現及營商信心，但有經濟學者批評「安倍經濟學」缺乏可靠的策略及改革去令日本經濟具備持續增長的能力。

而在新冠疫情影響下，日本經濟再遭受重挫，近期日圓在大幅貶值下，不僅未能大幅刺激出口，更因為能源和進口原材料價格大升，令日企經營百上加斤。