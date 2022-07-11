安倍晉三逝世｜李登輝次女李安妮：願父親天上緊握安倍，安慰辛勞

李登輝基金會董事長、李登輝次女李安妮今（11日）表示，李登輝與已故日本前首相安倍晉三的信仰，以及對宗教來生觀不同，但她衷心希望兩人已在天上相見。她相信，「父親會緊握安倍的手，溫暖地說一聲你辛苦了」。



台灣媒體《中央社》報道，李安妮今天赴日台交流協會弔唁已故日本前首相安倍晉三。她表示，安倍生前不只一次表達想前往五指山憑弔前總統李登輝，今年7月30日李登輝逝世紀念日，她會以不突兀並充滿溫度的方式，讓李登輝與安倍同框。

李登輝基金會董事長李安妮11日前往日本台灣交流協會弔唁日本前首相安倍晉三。（李登輝基金會）

李登輝基金會發布新聞稿指出，李安妮中午偕夫婿賴國洲，前往日本台灣交流協會弔唁安倍晉三。李安妮除代表基金會致贈花籃致意，也捎來李登輝夫人曾文惠的口信。儘管曾文惠年事已高，但聞訊安倍遭槍擊身亡後，不僅內心悲痛，更親口交代花籃卡片上的致意文字。卡片以日文書寫，大意是感謝安倍生前善意與成就，會為安倍的靈魂祈禱。

她說，安倍生前不只一次表達想前往五指山憑弔前總統李登輝，如今已成為無法完成的遺願。

李登輝基金會董事長李安妮表示，李登輝前總統與安倍前首相私交甚篤。圖片為安倍訪台時與李前總統相見，（李登輝基金會）

她希望未來能前往日本，在適當的時機與場合慰問安倍的家屬。至於訪日時機，她表示，會隨時注意日本國內的相關動態。

她指出，今年7月30日李登輝的逝世紀念日，她會用不突兀與充滿溫度的方式，讓李登輝與安倍同框，為台灣與日本留下令人動容的歷史畫面。