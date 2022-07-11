安倍晉三逝世｜日本駐台代表憶遺訓：不要讓台灣民眾孤單

日本駐台代表泉裕泰今（11）日透露，他奉派來台灣之前與一群大使去拜會時任首相安倍晉三，安倍在會後唯獨點名叫住了他，提醒他台灣與日本有特殊的歷史情感，要注意台灣民眾的感情，不要讓台灣民眾感到「寂寞」。



台灣《中央社》報道，泉裕泰今日上午在日台交流協會全程接待總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等多位前去致意的台灣政要。他在短暫休息空檔，特別下樓以全中文向媒體發表感言。

泉裕泰說，對於台灣很多朋友前來向已故的前首相安倍致意，日本非常感謝，安倍的逝世讓日本感到很悲哀，台灣朋友也分享悲哀的情感，為安倍祈禱，他非常感謝。

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泉裕泰說，他2019年被任命為日本台灣交流協會駐台代表，外派前他和其他獲任命的大使一起去拜訪當時的首相安倍，原本只是例行一般的說話、拍照場合，安倍鼓勵期勉大家未來的工作，但結束正要離開時，安倍突然刻意點名叫住他。

他轉述，安倍特別叫住他說：「泉代表，你要去台灣嘛！台灣跟日本有特殊歷史關係，所以呢，做事時很需要考慮台灣民眾的感情，不要讓他們覺得寂寞。」他表示，安倍要他好好想一想怎麼做，期待他能跟台灣合作得很好。

他提到，安倍提醒他在台灣的工作特別需要考慮民眾感情，現在失去了安倍前總理，但努力推動日台關係的方向絕對不會改變。他感慨地說，以前講到日台關係，都對安倍有點依賴心，「現在安倍已經不在了，我們怎麼辦呢？」。他哽咽地說：「我個人的感覺是，有一點孤兒的感覺。」

兩度拜相，藍綠通吃

安倍從政期間曾兩度擔任首相，一次是2006年9月26日至2007年9月26日，另一次是2012年12月26日至2020年9月16日。安倍從政以來始終與台灣關係友好，過去多年數度來台，與台灣政界均有聯繫。前總統馬英九2008年上任後，分別於2010年及2011年兩度在總統府內接見安倍，雙方對台日關係交換意見，互動良好，馬英九對安倍也多所稱讚。

安倍2010年底以前首相身份跟多位日華懇談會議員，利用他任內推動的台北松山與東京羽田直飛航線訪問台灣，當時也拜會擔任立法院長的王金平等藍綠政治人物。

在結束與王金平會談後，媒體曾詢問安倍對於日台間存在的釣魚台列嶼主權爭議，安倍樂觀地說，「因為日本與台灣有深厚友情，沒有不能解決的問題」。

安倍後來二度擔任首相執政時，曾在國會備詢時特別形容「台灣是日本的友人」，跟提到中、韓等國時的表述方式不同；他之後又在國會明確表示，「台灣是共享基本價值觀的重要夥伴及友人」。

安倍非常關心台灣，也可從2008他的談話看出。安倍說，台灣對亞洲地區和全世界的和平及穩定很重要，他曾向美國前政府人士和現任政府指出，美日領袖和台灣領袖無法交談對話是很奇怪的事，成為今後有待解決的課題。

安倍卸任首相仍關注台灣

安倍卸任首相後仍十分關注跟台灣相關的議題，今年2月曾在電視節目上明確表態，「台灣發生事態就是日本發生事態」，認為美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，有必要明確表達防衛台灣，引發兩岸關係緊張。

日本2018年9月發生北海道強震，造成多人死傷，蔡總統當晚透過推特慰問，並表明可派出救災隊伍前往日本協助救災；安倍也用中文回覆說：「非常感謝台灣許多老朋友的真心慰問。我們正在全力以赴救災及復建。颱風和地震等自然災害是我們共同面臨的重大課題。希望今後也同心協力，共度困難！」

「善的循環」——災害時互相幫忙

台灣駐日代表謝長廷曾說，安倍的作為代表日本人民的感情，這幾年來台日雙方已確立了「善的循環」，災害發生的時候互相幫忙。

安倍與台灣藍綠政治人物都有交情，與已故前總統李登輝的好交情也是眾所周知。李登輝追思告別禮拜舉行時，安倍親寫悼詞：「今後也請化為千縷微風，溫柔守護日本與台灣」。

泉裕泰強調，日台關係非常重要，安倍說台灣有事就是日本有事，也就是日美同盟有事，這樣的主張在日本已經愈來愈被認識了，他還是會繼續努力學習安倍的外交政策，尤其是與台灣關係方面，還要盡最大的努力來推動。