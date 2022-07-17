消費券｜政府收三萬DQ上訴　李梓敬：補交文件簡單　安排可再改善

第二期消費券下月7日發放，近日有不少市民接獲政府短訊，指他們曾經以「永久離港」為由提早提取強積金，遂取消其領取消費券資格。連日來有大批市民到旺角的消費券臨時服務中心處理覆核事宜，當中有部份為長者，排隊情況引起現場人士不滿，批評安排擾民。

以「永久離港」申請提取強積金者不得領消費券的做法，源於藍營KOL要求政府不要向移民離港者派發消費券，認為這些人已「離棄香港」，最終政府「從善如流」試行此方式。

新民黨立法會議員李梓敬回應《香港01》查詢時重申，要求已離港者不符資格領消費券，原則沒有問題，並認為政府要求被DQ市民補交的資料簡單。不過他同意，政府總體安排有改善空間。



▼市民到消費券臨時服務中心申請覆檢▼



被DQ者可能早已回流

政府去年第一次派發5000元消費券時，有意見關注到離港者是否合資格，但由於香港政府沒有正式定義「移民」，政府最終亦沒有嚴格處理，只要求申請人自行申報合符資格。到今年政府再次派發消費券，同一個問題引起更大關注。其中新民黨李梓敬、工聯會陳穎欣等活躍於網絡的建制派人士，提出已移民離港者已「離棄香港」，不應領取。

最終政府接納建議，只要「意圖永久離開香港」，就不符合申請資格，其中主要準則之一，是曾提交申請「以永久離港為由」領取強積金。不過這衍生其他問題，例如提取強積金後離港者，不一定真的已永久離港，可能因在內地或海外生活不順而回流，繼續有在香港交稅及再供強積金，近日有大量個案訴說以上情況。

財政司司長陳茂波最新在網誌透露，截至昨晚（16日）收到約3萬宗上訴個案，承諾寬鬆處理。

李梓敬：「唾棄中國人」身份者 不應領取消費券

李梓敬表示，其地區辦事處沒有接觸過長者相關求助個案，相信有人在網上造謠、誇大長者排隊覆核申請的情況。他表示，在現時的覆核機制下，所需提交文件簡單，這可確保符合資格的市民可領取消費券。

李梓敬重申，「旗幟鮮明」地反對離開中國的人領取消費券，指他們既然「唾棄中國人」的身份，就不應領取消費券。

他另透露，較早前曾向當局建議讓市民自行申報是否曾經離港，認為此做法可讓市民自行承擔作虛假聲明的法律責任，具阻嚇能力。他承認，政府最終選用以強積金為標準的做法有進步空間，但不讓離港人士領取消費券的大方向則正確。

香港近年出現移民潮，藍營KOL要求這批人不能領取消費券。（資料圖片）

陳穎欣：以強積金為標準 已可減少覆檢數目

陳穎欣則回覆指，當局的做法有經過考量，例如其實可以用出入境紀錄，相信會涉及更多人。她指：「用MPF（強積金）已經係一個既達到目標又減少覆檢嘅做法。正如財爺網誌都有講，會較寬鬆處理，只係簡單提交生活證明就得。𠵱家要精準扶貧、精準防疫，公帑派糖都要精準受惠，移咗民到外國嘅，唔應該可以受惠，首先佢哋就唔會在港消費，仲派俾佢哋就係偏離目標。」

她認為，今次覆檢所得的數據同資料，未來都可以用於其他福利安排，所以是次安排不單可以省下公帑，日後其他福利政策也可以發放得更精準。