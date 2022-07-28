美國加息｜聯儲局連續兩次加息0.75厘　符市場預期

美國聯儲局香港時間今日（28日）凌晨公布7月議息結果，官員決定加息0.75厘，至介乎2.25至2.5厘，符合市場預期，強調高度關注通脹風險。



聯儲局聲明表示，近期支出和生產指標放軟，但就業職位近數個月蓬勃增長，失業率維持低位。通脹率再上揚，反映與大流行病、高企的食品和能源價格、以及更廣泛價格壓力有關的供求失衡。

高度關注通脹風險 決心要通脹回落至約2％

俄烏戰爭正造成嚴重的人道和經濟困難，戰爭和相關的事件正製造額外的通脹壓力，影響環球經濟活動。委員會高度關注通脹風險。

局方追求最大就業率和通脹率長期維持於約2%。為達到這些目標，委員會決定將利率提高至2.25至2.5厘，預期在目標區間內繼續加息是適當做法。委員會將維持5月公布的縮表計劃，並強烈堅持要將通脹率回落至約2%。

根據聯儲局5月公布的縮表計劃，局方6月1開始縮表，規模至8月為每月最多300億美元國債和175億美元按揭抵押證券。9月增至每月最多600億美元國債和350億美元按揭抵押證券。

9月或再大幅加息 其後減慢步伐

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在記者會表示，通脹率仍然太高，承認上月通脹報告遠比預期差，預料9月「另一次不尋常地大幅加息」可能是適當做法，但會根據經濟數據作決定，並指此後或會減慢加息步伐。

鮑威爾又稱，局方未來數個月將致力尋找通脹受控的有力證據，他希望到年底前達到「溫和限制水平」，即利率3至3.5厘。他不認為美國正處於衰退，但就業職位增長和需求放緩，經濟軟着陸的機會越來越小。