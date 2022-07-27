H按升穿封頂息　業界：今季將挑戰1.8厘　加速銀行加P

香港一個月銀行同業拆息（HIBOR）升至1.31厘，連升9個交易日，創27個月新高。以現時最新拆息按揭計劃（H按）為H+1.3%計算，H按實際按息已觸及2.5厘封頂水平。對上一次觸及封頂水平，為2020年4月27日。

有業界人士預計，無論香港及美國的加息幅度及規模將會更快 、更急，第三季HIBOR有機會挑戰1.8厘，屆時銀行加息壓力增加，或導致銀行加快調升最優惠利率（P）的步伐，有機會最快於第三季發生。有意置業人士需留意，由於年內有機會加P或封頂息率，通過壓測的入息要求將會提高。

每百萬按揭額要供多500元

中原按揭董事總經理王美鳳指，今年上半年6月份前按息主要徘徊在1.5%附近水平，今天市場主導之H按息升穿至觸及封頂息率，市場按息由1.5%升至2.5%，加幅1厘。每100萬按揭額（30年還款期計）之每月供款由3,451元升至3,951元，增加500元，供款增幅為14.5%。

王美鳳又指，不論今年上半年按息徘徊1.5%，又或現時按息升至約2.5%，銀行計算入息要求一直是以H按封頂息率（現普遍為2.5%）計算，而壓力測試則以封頂息率加3厘計算，換言之，在最優惠利率（P）上調前，又或封頂息率上調前，按揭申請人在今年的入息要求水平其實未變，借貸能力（按現時入息可借的按揭額）亦未變。

不過，由於年內有機會加P及/或加按息/封頂息率，通過壓測的入息要求將會提高，有上會需求人士可加快申請按揭以免加息後入息水平提高或影響可借按揭額。

曹德明：相信H按仍為主流

至於經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預計，無論香港及美國的加息幅度及規模將會更快更急，又指第三季HIBOR有機會挑戰1.8厘，屆時銀行加息壓力增加，或導致銀行加快調升最優惠利率（P）的步伐，有機會最快於第三季發生。

他續稱，美聯儲即將公布議息會議結果，市場普遍估計再加息0.75厘，聯邦基金利率或升至2.25厘至2.5厘。另一方面，香港一個月HIBOR持續上升，今日新造H按計劃已觸及封頂水平。除非P上升，否則 HIBOR即使繼續上升，仍只需以封頂息率作供款，因此相信H按仍為主流按揭計劃。